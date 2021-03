Cali quiere volver al triunfo contra el Once para mantenerse líder

Hace tres fechas que Deportivo Cali no gana en la Liga –ha tenido empates, consecutivos– y visitará este sábado (5:30 p.m.) al Once Caldas con el objetivo de continuar al frente del certamen, consciente de que tanto Santa Fe como Tolima acortaron diferencias y vienen empujando fuerte.



Los verdiblancos, que tienen las mejores cifras como visitantes, llegan a la undécima jornada con 22 puntos, 1 más que los ‘cardenales’ y 2 por encima de los ‘pijaos’, por lo que llegan a Manizales con la mira puesta en el arco de Gerardo Ortiz, ojalá con mayor precisión en el último remate.



El técnico Alfredo Arias no podrá contar con dos hombres valiosos en lo que ha sido la presente campaña: El arquero uruguayo Guillermo de Amores, expulsado frente a Santa Fe en la fecha pasada, y el extremo Jhon Vásquez, quien presentó una molestia muscular en un entrenamiento de la semana.



Desde el momento en que el entrenador charrúa decidió que iniciaran juntos Ángelo Rodríguez y Marco Pérez en el ataque, la producción anotadora no ha sido la mejor, pero les brinda de nuevo la confianza con la seguridad de que se destaparán en el Estadio Palogrande.



Humberto Acevedo suplirá la ausencia del golero De Amores, que le ha brindado tranquilidad a la zaga, mientras que Kevin Velasco tendría la misión de reemplazar al jugador más desequilibrante que tiene en la actualidad el plantel ‘azucarero’: Jhon Vásquez. Afortunadamente la defensa presenta un buen comportamiento, con Jorge Arias y Hernán Menosse en gran dimensión.



Arias afirmó que “vamos a Manizales con el respeto de un equipo que juega bien al fútbol. Iremos a imponer nuestro juego, vamos a ganar, es fácil el análisis de los rivales con nosotros, nos paramos en cancha y salimos a ganar”.



Sobre la ausencia de Guillermo De Amores dijo que “venía haciéndolo muy bien, no han tenido que hablar de él, pero el otro día una jugada de fútbol donde tiene que salir y que lo hizo muy bien, porque si no lo hace pudo ser penal. Ahora contaremos con Humberto Acevedo, a quien yo le di cabida con Millonarios en un partido definitivo y lo hizo muy bien, fue figura, esperamos que ratifique sus condiciones de muy buen profesional, lo esperamos todos”.



Por su parte, en el conjunto anfitrión hay preocupación entre su hinchada por la floja campaña del elenco que dirige Eduardo Lara, ya que de 27 puntos disputados en 9 partidos apenas suma 6 y aparece en la casilla 16, apenas 3 unidades por encima del colero, Alianza Petrolera.



Sin embargo, por invitación del técnico Lara, tres referentes históricos como Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra y Elkin Soto acompañaron el entrenamiento de este viernes y conversaron con el plantel para darle motivación.

Datos en el previo



Once Caldas obtuvo dos triunfos y un empate en sus últimos tres duelos de local ante Deportivo Cali en Liga; el más reciente de ellos finalizó 1-1.



El cuadro albo acumula cinco partidos consecutivos sin convertir goles en el certamen (2 empates, 3 derrotas); es la segunda vez que le ocurre desde que se juegan torneos cortos (la anterior fue en 2017: 2 empates, 3 derrotas).



Cali ha ganado cuatro de sus cinco partidos de visitante en el actual campeonato (1 empate); solo una victoria menos que en sus 24 juegos fuera de casa entre el Finalización 2019 y el certamen de 2020 (5 triunfos, 11 empates, 8 derrotas).



David Lemos ha anotado cuatro de los ocho goles de Once Caldas en este torneo; también es el futbolista de su equipo con más remates intentados (22) y acertados a puerta (8), y el segundo con más chances creadas (11).



Jhon Vásquez, ausente en el Cali, es el jugador con más toques en el área rival (50) y más faltas recibidas (30) en el Apertura 2021; además, es el tercer futbolista con mayor participación directa en remates (38): intentó 21 y asistió 17.





Sábado 6 de marzo



Hora: 5:30 p.m.



Estadio: Palogrande (Manizales)



Árbitro: Steven Camargo (Asocafa)



Asistentes: Alexander Guzmán (Norte de Santander) y Diego Flechas (Boyacá).





Probables formaciones:



Once Caldas: Gerardo Ortiz; Yoiver González, Duván Viáfara, David Valencia, Pedro Valoyes; Robert Mejía, Alejandro García, Hárrison Otálvaro, Marcelino Carriazzo; Faider Burbano, David Lemos.



D.T. Eduardo Lara.



Deportivo Cali: Humberto Acevedo; Harold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Andrés Arroyo (Michell Ramos), Kevin Velasco; Ángelo Rodríguez y Marco Pérez.



D.T.: Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces