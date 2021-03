Deportivo Independiente Medellín igualó 1-1 con La Equidad, por la undécima fecha en la Liga I-2021. Con siete partidos por disputar, el poderoso necesitará volver a sumar de a tres para no sufrir por un lugar entre los ocho del campeonato. Al final del partido, el técnico poderoso Hernán Darío Gómez se mostró complacido por el funcionamiento del equipo y cree que por ahí es el camino en donde llegarán triunfos futuros.



“Fue un buen partido, enfrentamos a un equipo como Equidad que tuvo una gran capacidad en todos los sentidos y nosotros fuimos de igual a igual, hicimos un buen trabajo. Medellín es un equipo serio y aunque no conseguimos la victoria, me da optimismo hacia el futuro. Todos los jugadores corrieron el mismo kilometraje, hubo cosas que nos da para pensar que vamos a retomar el camino. Obviamente hay que marcar las opciones que se crean, pero me siento optimista para el próximo partido”, indicó.



Sobre la ausencia de hombres en la creación como Javier Reina y James Sánchez, el ‘Bolillo’ indicó que “(Javier) Reina y James (Sánchez) son jugadores importantes para nosotros, pero había una continuidad del partido, Medellín no se veía mal, que casi ni hago cambios, pensé mucho para hacer cambios, pero el equipo está trabajando bien y vamos a ser importantes para el futuro”.



En cuanto a las variantes sobre el final del compromiso, Gómez expresó que “realmente, vi un buen funcionamiento en el equipo. Cuando entró Edwin Mosquera buscamos desequilibrio y con Matías (Mier) dimos aire en el ataque para generar desequilibrio”.



Analizando el funcionamiento del equipo, el estratega antioqueño detalló que “nosotros somos un equipo que empezamos con un trabajo, se nos fue diluyendo, pero ahora lo estamos volviendo a retomar. A Raúl (Giraldo) le pedí un año de trabajo, estoy optimista por el funcionamiento del equipo. No hicimos los tres puntos, pero no hay que clasificar de primero o segundo, sino entre los ocho, estamos acelerando en nuestro trabajo para que el futuro sea mejor”.



Además, “fue un partido donde no terminamos con desespero, tenemos jugadores para rematar de media distancia. Estamos recuperando nuestra identidad de juego. El Medellín no está sobrado en la clasificación, sino para estar peleando esos cupos”.



Finalmente, Gómez opinó sobre ese planteamiento realizado en este partido, donde ubicó a dos delanteros de área como Leonardo Castro y Agustín Vuletich en el frente de ataque. “Me alegra mucho ubicar estos dos delanteros (Leonardo Castro y Agustín Vuletich), son fuertes, rápidos, que tienen un buen cambio de ritmo, les da opciones a los rivales y me parece que ese 4-2-2-2 nos va a dar muy buenos resultados y lo vamos a seguir usando”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8