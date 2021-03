Medellín sumó un nuevo empate y se complica en Liga: 1-1 con Equidad

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con La Equidad, por la undécima fecha en la Liga I-2021. El poderoso no logró romper la racha de empates y ahora suma cuatro consecutivos, frente a un conjunto capitalino que logró un buen negocio, llevándose un punto del Atanasio. Los goles del partido fueron de Larry Angulo para los visitantes y Agustín Vuletich en el local. El argentino llegó a siete goles en la Liga y es el máximo artillero del certamen.



Con dominio de balón y un Leonardo Castro protagonista, Independiente Medellín comenzó inquietando el arco de Cristian Bonilla, entre el minuto 4 y 5, el delantero caucano tuvo para abrir el marcador en el conjunto local.

La Equidad reaccionó y con orden logró alejar de su área al conjunto local, que contaba con varios cambios en su nómina con respecto al partido frente a Envigado Fútbol Club. Al minuto 15 y tras un pase filtrado de Andrés Correa, la pelota le quedó a Larry Angulo, quien incursionó por el sector izquierdo y definió cruzado abriendo el marcador para los aseguradores.



Medellín fue recuperando el control de la pelota y al minuto 23, tras una gran jugada de Kevin Londoño, la pelota le quedó a Agustín Vuletich quien se la dio desde el sector izquierdo a Leonardo Castro, el ex Pereira se la pasó a David Loaiza quien remató de media distancia y la pelota pegó en el vertical izquierdo y Vuletich la volvió a recuperar para marcar el empate para el equipo rojo. El ex delantero de Cúcuta y Águilas Doradas llegó a su séptimo gol en la Liga, pasando al frente en la tabla de artilleros.



Tras la igualdad, tanto el DIM como La Equidad se repartieron la posesión de la pelota y buscaron el arco contrario. Al minuto 41, Amaury Torralvo envió un centro al área rival, donde Diego Herazo remató la pelota con pierna derecha, exigiendo a Luis Erney Vásquez. Un minuto después, Larry Angulo tuvo el segundo en su cuenta personal, pero Vásquez contuvo el remate que iba al rincón izquierdo del pórtico rojo. Medellín también tuvo para irse al frente en el marcador con Leonardo Castro y Kevin Londoño, pero les faltó más puntería a la hora de definir.



En la etapa complementaria, el partido bajó un poco de intensidad, ambos equipos no eran profundos y el juego fuerte tomaba protagonismo. Con el pasar de los minutos, Medellín recuperaba rápidamente la pelota y por bandas intentaba aproximarse al área visitante. En 25 minutos de juego, La Equidad realizó dos variantes, mientras que el DIM mantenía el mismo equipo inicialista.



Al minuto 35, Medellín realizó dos variantes buscando refrescar su ataque. Salieron Leonardo Castro y Jean Pineda e ingresaron Matías Mier y Edwin Mosquera, aunque no tuvieron mucha profundidad y el marcador no se movió del empate entre rojos y aseguradores.



En tiempo de descuento, Kevin Londoño tuvo el segundo con un remate cruzado desde el sector derecho, pero la pelota se fue desviada del arco custodiado por Bonilla. En el último instante, Agustín Vuletich estuvo cerca de marcar el segundo, pero no logró empalmar el centro de Andrés Cadavid realizado desde el sector derecho.



Al final, Independiente Medellín consiguió su cuarto empate consecutivo, el segundo como local y se está complicando en la lucha por un lugar entre los ochos. La Equidad sumó como visitante y se mantiene en la parte alta del campeonato.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visitará a Águilas Doradas, el próximo domingo 14 de marzo en Rionegro. Mientras que La Equidad recibe a Envigado Fútbol Club, el próximo viernes 12 de marzo, en el estadio de Techo, en Bogotá.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8