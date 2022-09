Millos y pruebas de fuego: calendario apretado a ver de qué está hecho

Para Alberto Gamero y Millonarios no será para nada fácil lo que queda del torneo. En un momento donde las selecciones nacionales se preparan con el objetivo de llegar de la mejor manera a Catar, como es el caso de Costa Rica que se medirá a Corea del Sur y a Uzbekistán, y la Selección Colombia, que por su parte enfrentará a Guatemala y México, en este caso para marcar el inicio de Néstor Lorenzo sin Copa del Mundo, hace que Gamero tenga más preocupaciones sensibles.

Y es que, Millonarios es uno cuando tiene a su nómina titular completa y otro cuando Alberto Gamero necesita hacer variantes en su alineación inicialista, prueba de ello fue la derrota en Manizales contra el Once Caldas. Sumado a ello, una infantil participación de Álvaro Montero ganándose una tarjeta roja evitable en una acción que abrió la remontada con una pena máxima de Ayron Del Valle convertida.



Millonarios, no solo por la expulsión de Álvaro Montero perderá al golero, sino que también por la convocatoria a la Selección Colombia en esta fecha FIFA. Juan Moreno será el arquero titular reemplazándolo durante la concentración del combinado nacional. Sumado al guajiro, Andrés Llinás tampoco podrá ayudar al cuadro embajador durante estas dos jornadas que tienen por ser el segundo jugador albiazul en la lista de Néstor Lorenzo. Dos bajas sensibles claramente.



Sin embargo, la cuenta no para solo en dos referentes como Álvaro Montero y Andrés Llinás, pues Juan Pablo Vargas también fue convocado por Luis Fernando Suárez dejando la zaga defensiva muy afectada. A los llamados para sus países, también se le suma la lesión de Larry Vásquez.



David Mackalister Silva, Daniel Ruiz, Luis Carlos Ruiz, Carlos Gómez y Juan Carlos Pereira aparecen como los referentes que tendrán que guiar a Millonarios a buen puerto durante estos compromisos donde no podrá contar con nombres de mucho ruido en la defensa y en el mediocampo. Además, para nadie es un secreto que la Liga BetPlay se juega de una manera muy intensa con partidos en cuestión de cada dos o tres días de descanso.



Así las cosas, la intensidad física en la fecha 13 ya se empieza a sentir también. Millonarios, sumado a las ausencias, deberá tener cuidado con no sobreexponer a sus jugadores dentro del terreno de juego, pues podrían causar sensibles lesiones también.



Y es que Millonarios no puede perder más jugadores durante estas semanas. Pues, aparte de jugar en cuestión de días y tener poco descanso, tienen una agenda apretada. Una que empezará el miércoles 21 contra Junior en Barranquilla por Liga BetPlay, luego el sábado 24 de septiembre contra América de Cali en Bogotá, dos partidos en los que no podrá tener en cuenta a Andrés Llinás, Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, sumado a las dudas de Larry Vásquez.



Posteriormente, Millonarios volverá a Barranquilla para enfrentar en el primer partido de dos al Junior por la final de la Copa BetPlay el miércoles 28 de septiembre, un día después del segundo encuentro de Costa Rica y Colombia, en donde quedará la duda si los convocados podrán estar en cancha. Luego en el mes de octubre tendrán dos exámenes contra clubes bogotanos, en condición de visita. El primero de dicho mes, enfrentarán a La Equidad, y el clásico bogotano el 6 de octubre. Afortunadamente, después del derbi capitalino, tendrán un descanso de diez días.



Los horarios ya están confirmados, y serán seis partidos con descansos de tres o cuatro días de por medio. A continuación, la agenda de Millonarios:



1. Junior vs Millonarios, miércoles 21 de septiembre – 8:15 P.M.



2. Millonarios vs América, sábado 24 de septiembre – 4:30 P.M.



3. Junior vs Millonarios, miércoles 28 de septiembre – 8:00 P.M.



4. La Equidad vs Millonarios, sábado primero de octubre – 6:10 P.M.



5. Santa Fe vs Millonarios, jueves 6 de octubre – 7:30 P.M.