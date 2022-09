Millonarios visita a Junior con una 'espinita' y varias bajas de peso

Millonarios, el líder de la Liga Betplay II-2022, vuelve a tener acción después de un descanso obligado el fin de semana, por cuenta del concierto de Coldplay en El Campín. Alberto Gamero y sus dirigidos tuvieron un poco más de tiempo para preparar este duelo frente a Junior, el primero de dos retos que afrontarán durante la semana.



Y es que después de este compromiso de fecha 13, regresarán a Barranquilla el 28 de septiembre, es decir, una semana después, para jugar la final de ida de Copa Betplay. Un partido que ha generado molestias en las toldas albiazules frente a la negativa en Junior de correr el partido y poder contar así con Álvaro Montero y Andrés Llinás, convocados por Selección Colombia, además de Juan Pablo Vargas, citado en Costa Rica. La 'espinita' no es cualquier cosa.

Lo cierto es que este miércoles en el estadio Metropolitano, Junior y Millonarios jugarán uno de los duelos más atractivos de la fecha. Un partido con un toque especial por el presente de ambos. Los de Gamero quieren extender su buen momento y ratificar su liderato; hacerlo frente a Junior, que sufre por entrar a los ocho, los llenará de confianza pensando en la final que se avecina entre ambos. Sin duda será un buen pulso.



Además, los embajadores tendrán que jugar con una nómina mixta a raíz de las bajas anteriormente mencionadas, a la que se suma la de Larry Vásquez, por lesión. Los citados a selección nacional son claves en los planes de Gamero y titulares indiscutidos, pero esta vez el técnico debe apelar a jugadores con menos rodaje, pretendiendo arañarle algún punto al Junior de Julio Comesaña.



Y es que frente a Once Caldas, a la nómina mixta de Gamero le costó mucho y terminó perdiendo el invicto. Sin embargo, ese día sí estuvieron Montero, Llinás y Vásquez, ausentes esta vez. Lo cierto es que el sabor a revancha es para todos, no solamente por el panorama en la Copa, sino porque muchos de los que serán titulares, cargan a cuestas con la única derrota del semestre.



La buena noticia la entregó el mismo técnico de Millonarios en la rueda de prensa y es que el descanso les sirvió para recuperar jugadores. "Estamos tranquilos porque estos diez días nos sirvieron para recuperar jugadores y mejorar conceptos. Se viene una seguidilla de partidos importantes".



Juan Moreno, quien tuvo que reemplazar a Montero tras la expulsión en Manizales, será el guardián del arco en Barranquilla. Este año ha disputado apenas dos partidos: derrota 1-0 frente al DIM, partido que se disputó en marzo y donde fue titular, y el segundo, el 2-1 ante Once Caldas en la fecha 11. Será un buen momento para 'Juanito' de romper con la estadística en contra.



Junior vs Millonarios

Día: Miércoles, 21 de septiembre

Hora: 8:15 pm

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Árbitro: Éder Vergara



Posible alineación en Millonarios

Juan Moreno; Israel Alba, José Cuenú, Óscar Vanegas, Ómar Bertel; Juan Carlos Pereira, Juan Camilo García; Carlos Andrés Gómez, David Macalister Silva, Daniel Ruiz; Luis Carlos Ruiz.

DT: Alberto Gamero