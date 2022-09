Así se ha movido Millonarios para la final de la Copa BetPlay 2022

Millonarios no se ha quedado quieto pensando en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay 2022, programado para el miércoles 28 de septiembre en Barranquilla, cuando el club bogotano visite a Junior.



No renuncia a que la Dimayor decida correr el partido 24 horas, para facilitar la llegada de jugadores estelares del plantel que dirige Alberto Gamero: Álvaro Montero y Andrés Llinás estarán con la Selección Colombia en el amistoso contra México el martes 27, y sería muy complicado tenerlos 24 horas más tarde en el estadio Metropolitano.



¿Qué ha hecho Millonarios para la primera final de la Copa BetPlay? Gestión no ha faltado: la dirigencia se ha movido en varias instancias, desde el ‘lobby’ para lograr aplazar el juego de ida, como planes logísticos para tener a dos de sus figuras.



Tener el equipo completo y a disposición de Gamero es el objetivo de la directiva albiazul. Aunque tener a Juan Pablo Vargas sería imposible, pues el 27 juega con Costa Rica frente a Uzbekistán, en territorio asiático, y su desplazamiento es largo y desgastante.



Sin embargo, para tener a Montero y a Llinás se tiene un plan en el que no falta ningún detalle. Así, ya se ha hablado con la Dimayor y con la Federación Colombiana de Fútbol: en caso de que no haya cambios en la fecha original de la final de ida, contar con toda la colaboración para que sus dos jugadores estén en Colombia cuanto antes.



Incluso, Millonarios habló con Win Sports, canal que transmite el fútbol colombiano, para contar con su solidaridad en caso de una reprogramación. Sin embargo, tienen claro en el club embajador que el verdadero problema radica en Junior.



El rival de la final no quiere dar su brazo a torcer y no ha mostrado voluntad de correr la fecha del partido en Barranquilla.



¿Vuelo chárter?



FUTBOLRED conoció que se están haciendo las gestiones para tener a Montero y Llinás, primero acudiendo a la Federación. Sin embargo, no descartan la contratación de un vuelo chárter, aunque saben de la complejidad logística y financiera que acarrearía un viaje de este tipo para sus dos jugadores.