Campaña para ayudar a Millonarios en final de Copa: ¿cederá Junior?

Solidaridad. Eso es lo que se pide para la final de la Copa Betplay, en la que Millonarios llega sin fichas clave, por convocatoria a Selección Colombia. ¿Expectativa de éxito? Prácticamente ninguna. Esta es Colombia.

Lo primero es contar el meollo del asunto: la final de la Copa Betplay, que disputarán Millonarios y Atlético Junior, estaba programada para el 28 de septiembre y el 5 de octubre, pero luego fue reagendada para el mismo 28 de septiembre, el juego de ida y el 2 de noviembre, el partido de vuelta. Pero Néstor Lorenzo llamó a Andrés Llinás y Álvaro Montero para los amistosos contra Guatemala y México y eso, que es en sí mismo un honor, se volvió un lío para el azul, que tiene pocas opciones para reemplazar a esos jugadores.



El técnico de Junior, Julio Comesaña, lo dejó claro: "ellos vendrán de diez días sin jugar y nosotros no tenemos culpa de eso. Si les llaman jugadores, bueno... que vean cómo se arreglarán”.



Y la reacción puso del mismo lado a analistas que pocas veces suelen coincidir. Primero, Carlos Antonio Vélez dijo en Win Sports: “¿Qué espera Dimayor para reprogramar la final de Copa? No es justo q por prestarle jugadores a la Selección Colombia, Millonarios sea castigado jugando en inferioridad de condiciones una final! Es una clara alteración del juego limpio. No puede convertirse un honor en castigo!”



A su turno, Antonio Casale comentó en Instagram: "Sábado y domingo en la Dimayor, nadie contestó. Dicen que tienen que ponerse de acuerdo Junior y Milloanrios para revisar si se puede aplazar el partido de ida de la final; por supuesto en un fútbol que es reflejo de un país en el que cada quien piensa en sí mismo y en nada más, pues Junior no va a decir que sí, además Junior es particularmente complicado. Millonarios tampoco ha hecho muchos amigos en la Dimayor pero por lo menos piensa en grande. Además es una final de un torneo oficial colombiano, es el espectáculo de los clubes, debería poder contar con todas sus fichas".



El reconocido hincha azul concluyó: "Es el único país del mundo en el que la final de Copa del país no puede presentar a los mejores hombres porque la fecha FIFA terminó el día anterior. Va a estar difícil aplazar aquel espectáculo. Va Millonarios con lo que pueda pero es muy bravo, así es muy difícil progresar".

Finalmente, el periodista Juan Felipe Cadavid dijo en su canal de Youtube: "No es su culpa y tiene razón Junior. Leí que el profe Comesaña dijo que a ellos también les tocó jugar sin titulares, es cierto. Pasó con Lucho Díaz. En un itinerario apretadísimo Medellín estuvo a punto de voltear una final. Esto no es un problema de Junior, es de todos los equipos. Fui de los primeros que dijo, y me gané el cariño de hinchas del Junior, porque había que jugar contra Tolima y ellos dijeron 'no es mi problema', y yo dije ayúdenle a Junior. Este es un problema del fútbol colombiano, de no entender que hay intereses individuales, que todos quieren ganar, pero al final el golpeado es el fútbol porque no hay espacio en este fixture horrible que tenemos para que pase algo y se tenga que cambiar de fecha un juego. Vuelvo a la inmadurez de todos: a mí me tocó, ahora no lloren, y seguramente un día necesitará ayuda y pasará lo mismo. Y será el círculo. Tienen razón. No voy a dejar el lloriqueo, culpo a todos, a los que deciden y no tienen preocupación con nuestro fixture y llenan esto de partidos y no tienen en cuenta la fecha FIFA, no pueden poner el 25 el partido. Ayúdense".



A las asambleas, como es bien sabido, van a todo menos a planificar: "Este desorden no nos deja crecer y hace que nuestros clubes terminen castigados por clasificar a torneos internacionales, lo único bueno es la plata pero ni compiten bien acá ni allá", concluyó el periodista de Caracol Radio.