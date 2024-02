Millonarios y el esperado fichaje de un extremo: ¿qué dice Gamero?

Millonarios no ha cerrado su participación en el mercado de fichajes del fútbol colombiano para la temporada 2024; sin embargo, no está desesperado por fichar a otro jugar antes de cerrar el libro de pases.



En el club saben que la llegada de un extremo podría ayudar al plantel que dirige Alberto Gamero; asimismo la afición espera que se anuncie una última contratación para este año, pues además de los compromisos en la Liga y Copa BetPlay, en el fútbol colombiano, está el reto de la Copa Libertadores.



En los últimos días, los rumores relacionaron un interés de Millonarios por un par de candidatos a cubrir el puesto de extremo. Así, sonaron para el embajador los atacantes Mauricio Cuero y Johan Bocanegra.



Este miércoles, el periodista Antonio Casale, reconocido hincha embajador, reveló detalles de lo que piensa la directiva azul y el técnico Alberto Gamero sobre las posibilidades que hay en el mercado.



Casale, en ESPN F360, dijo que consultó en Millonarios sobre el supuesto interés en Cuero o Bocanegra. “La respuesta fue no. Luego pregunté si se estaba buscando otro extremo, y me dijeron que ‘si se encuentra a alguien que le gusta a Gamero, sí; si no, no’”.