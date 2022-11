Millonarios y otra coincidencia de campeón: relación de liga y copa

Tras remontar la serie en el Nemesio Camacho El Campín, Millonarios consiguió su primer título en la era de Alberto Gamero en el banquillo albiazul y esperan ir más allá con el objetivo de también poner en su palmarés un nuevo trofeo. Sin duda alguna, la emoción es enorme de hacerse con la Copa BetPlay, pues era lo que le hacía falta al estratega samario, pero el anhelo y la ambición es quedarse con la Liga BetPlay 2022-II, algo que también ha escaseado durante el pasar de los años.

Alberto Gamero puede celebrar por primera ocasión un trofeo con Millonarios, y para nadie es un secreto que era algo que le hacía falta al exjugador embajador para consolidarse y ganarse aún más la confianza de los directivos. El elenco albiazul, comandado por David Macalister Silva, héroe de la obtención de la Copa BetPlay intentará quedarse con la Liga y si los hinchas y jugadores creen en coincidencias de la historia del club, pueden ver de cerca dos hechos que ilusionan a cualquier persona.



La primera es que en el 2017-II, cuando se enfrentaron a su rival de patio, Independiente Santa Fe en la final habían entrado a las semifinales como cuartos del todos contra todos y en este torneo actual también sujetaron la cuarta casilla. Una impensada posición después de todo lo que cabalgaron y tantos meses que estuvieron en el primer lugar.



Millonarios venció a Independiente Santa Fe en aquella final en la ida 1-0 y en la vuelta 2-2 para quedarse con la estrella con un agregado final de 2-3. La historia y las coincidencias son importantes, ilusionan, pero son los jugadores en cancha quienes deben encargarse de hacer realidad estos hechos, y ahora tendrá la oportunidad de volverlo a hacer como fue ese certamen del segundo semestre del 2017.



Los embajadores lograron su tercera Copa BetPlay en su historia después de la de 2011 ante Boyacá Chicó y la primera en la temporada 1952-53 en donde se quedó con la competencia venciendo a Boca Juniors de Cali. Los caleños obtuvieron el primer título en 1951, siendo esta la primera edición que luego tuvo un deceso hasta 1981.



1952-53 fue la segunda edición de la Copa Colombia en donde 14 equipos tuvieron protagonismo. El cuadro de desarrollo tuvo octavos de final, cuartos de final, semifinal y la final. Este torneo se jugó de manera paralela con la Liga de 1952 y Millonarios tuvo que jugar en la primera instancia ante Junior venciéndolos con mucha facilidad en una serie que culminó 7-2 a favor de los bogotanos. Luego, en cuartos de final, superaron al Atlético Bucaramanga por un global de 7-0, en semifinales al Cúcuta Deportivo 4-2, y en la final perdieron la ida contra el Boca Juniors de Cali 2-0 y en la vuelta, el cuadro vallecaucano no se presentó en el Nemesio Camacho El Campín.



Esta edición se prolongó mucho más y tuvo su desenlace en 1953 por varios partidos de homenajes y de exhibiciones contra clubes del extranjero. Boca Juniors no viajó a Bogotá porque coincidía con un partido ante el Deportes Quindío, y prefirieron meterle toda al Campeonato, ya del 1953.



Aunque el certamen se prolongó hasta mediados de 1953, Millonarios logró conseguir el título con un agregado de 3-2 después de que Boca Juniors no se presentara. La coincidencia es que tanto en 1952 y 1953, los embajadores lograron su tercer y cuarto título liguero. En el primer año con 46 unidades, y el segundo año con 35 puntos.



Millonarios, que acaba de vencer a Junior y quedarse con el título de la Copa BetPlay se puede atar y repetir la historia que sucedió en 1952-53 en donde obtuvo la Copa Colombia en aquella época cuando este torneo apenas estaba naciendo y consiguió el campeonato de Liga también. Los embajadores cuentan con dos coincidencias, pues la de obtener la cuarta casilla la última vez que quedó campeón de Liga BetPlay en 2017-II y la de Copa Colombia que pueden acariciar también en este año.