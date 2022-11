Alfredo Arias empieza a calentar el clásico con este dardo a Millos

En el balompié colombiano se empiezan a definir aspectos en la Liga BetPlay 2022-II. Uno de ellos serán los cuadrangulares finales en donde ocho clubes buscan la manera de meterse a la final, instancia en la cual solo habrá opciones para dos elencos de inmiscuirse y pelear por el título liguero.

Independiente Santa Fe bajo la dirección técnica de Alfredo Arias buscará la manera de arrancar de buena manera los cuadrangulares finales que son a otro precio. Los cardenales fueron una montaña rusa en el todos contra todos estando por algunas fechas afuera de los ocho, y de manera insólita, se le dieron los resultados para culminar la fase regular nada más ni nada menos que primero como cabeza de grupo. El sorteo puso a Millonarios, Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla en el camino de los albirrojos.



Millonarios aseguró su clasificación en la última jornada de la fase regular, y con la alegría y emoción de haber quedado campeón en la Copa BetPlay, la ambición no para y esperan luchar por la final. Los embajadores no tuvieron buenos resultados ni con Santa Fe, Pereira ni Junior, aunque ante los cardenales, ganaron un juego y perdieron el otro.



Alfredo Arias dio sus impresiones previo al clásico que abrirá la fase de definición en el Grupo A. Sobre el clásico, tiró un dardo para Alberto Gamero y sus dirigidos, “como todo clásico tiene una connotación totalmente diferente. Este campeonato con el asunto de repetir los clásicos es especial y diferente a todas partes del mundo, el único equipo que jugó contra el mejor en 15 días fuimos nosotros, dos veces. El único que tuvo que ganar puntos ante el mejor, fuimos nosotros y ahora nos enfrentamos dos veces más y creo que las veces que los enfrentamos, era mejor momento de ellos y ahora otra vez, así que nos estamos preparando para ello”.



En este encuentro inicial, Millonarios hará las veces de local, pese a que será el juego en el Nemesio Camacho El Campín. A Santa Fe le ha costado jugar más de visita que de local, muestra de ello fue el duro 4-0 contra Alianza Petrolera y la caída ante Jaguares de Córdoba 2-1. Alfredo Arias comentó, “el campeonato fue muy parejo, se definió la última fecha y todos los equipos fueron muy parejos, hay variables que determinan esa paridad, como variables climáticas y de viajes. Siempre digo que el campeonato colombiano es de los mejores en cuanto a competitividad y hubiésemos querido ganar más de visitantes. Ahora arrancamos de visita, que es una visita entre comillas, más que nada por la afición, pero jugamos en la misma cancha que jugamos siempre. Nosotros hemos ido a todas las canchas con el mismo deseo de ganar, sin embargo, se nos ha dado que en El Campín nos hemos hecho más fuertes”.



Sobre el trabajo en la semana, Alfredo Arias aseveró, “el objetivo nuestro y lo dije desde el primer día y lo repito, era clasificar entre los ocho, el tratar de estar en competencia por una copa internacional que es lo que nos habíamos planteado, pero ahora estamos en otro campeonato, ahora empieza otro campeonato, que tiene otras connotaciones, no digo que los equipos juegan distinto, pero sí digo que hay que tener en cuenta otras variables, que cada técnico de cada equipo las tendrá”.



Finalmente, habló de un jugador que ha venido de menos a más como Andrey Estupiñán, “es un jugador con muchísimas condiciones, muchísima capacidad, que, por lesiones, que por irregularidad no ha podido cumplir muy bien en los entrenamientos y no ha tenido la continuidad necesaria. En los últimos partidos ha encontrado esa regularidad y nos ha ayudado muchísimo, nos ayuda a jugar tanto por dentro como por fuera”. El partido que marcará el inicio de los cuadrangulares en el Grupo A será a las 4 de la tarde el domingo 6 de noviembre.