Repatriados en Millonarios: ¿mala suerte o error en ventas prematuras?

Millonarios no está ahorrando ningún esfuerzo: se está disputando, minuto a minuto a minuto, un partido de infarto que tendrá como premio nada menos que a Emerson Rivaldo Rodríguez, el extremo que no hace mucho vendía con bombos y platillos al Inter Miami de la MLS y que ahora quiere repatriar, aprovechando que junto a Messi no tiene opción.

La urgencia del momento es la salida de Édgar Guerra (a León de México) hace solo un par de semanas, que dejó en evidencia la necesidad de un refuerzo para lo que queda de la temporada y obviamente para la Copa Libertadores, la gran prioridad del azul en este 2024.



Según explicó el técnico Alberto Gamero, se han hecho ingentes esfuerzos para encontrar un perfil así en el mercado y ha sido imposible hallar a alguien, y por eso la opción de la repatriación de Rodríguez es el plan A... y tal vez B.



Más allá de una duda razonable sobre si es la mejor opción un jugador que no cuenta en el club que pagó 2,7 millones de dólares en 2022, y que ya fue cedido a Santos Laguna de México, donde jugó poco, otra duda inevitable aparece: ¿cuando Millonarios decide repatriar jugadores, es porque quiere ganar tiempo de adaptación o porque reconoce tácitamente que los vendió 'muy biches'? Objetivamente las dos opciones son válidas. Pero la segunda es particularmente inquietante.



El azul puede intentar recuperar a jugadores que conocen el plan de trabajo de Gamero, que no 'hacen pucheros' cuando van al banco y que no cuestionan ni a los compañeros ni a un DT ganador, pero que además tienen garantizado que no requieren periodo de adaptación a los 2.600 metros de altitud de la capital.



Pero la segunda opción es más inquietante pues no sería, en caso de repatriar finalmente a Emerson Rivaldo, la primera vez que se recupere un jugador que se fue vendido y vuelve porque no cuenta en su nuevo club.



¿Ejemplos? Por dónde empezar... en este mismo mercado ya Millonarios se planteo recuperar al venezolano Wuilker Fariñez (25 años), quien fuera campeón de la Superliga en 2018 y fuera clave en esta etapa de inolvidables partidos del azul. No volvió porque, según se dijo, no aprobó pruebas médicas ni en su ex equipo ni en Atlético Nacional, que también lo quiso, y terminó en Caracas. Millonarios lo vendió a Lens de Francia en 2020.



Otro al que contactaron fue a Óscar Cortés, un canterano que fue sensación en los títulos de Liga (2023) y Copa (2022) y que vendió por cerca de 4,5 millones de euros, una auténtica joya de solo 20 años que fue figura en selección Colombia juvenil y que hasta llegó al radar de Néstor Lorenzo, pero que en Lens de Francia apenas si contó. El chico quiso seguir en Europa y fue cedido a Rangers de Escocia, donde ya superó los pocos minutos que le dieron en el fútbol francés. No regresó pero queda la duda: ¿se fue antes de tiempo?



El que sí volvió fue Daniel Ruiz, el ex Fortaleza por quien pagaron poco más de 300 mil dólares y luego cedieron con una promesa de venta de 4 millones de dólares a Santos de Brasil, que nunca se concretó pues se fue en febrero de 2023 y volvió en agosto, rescindiendo el acuerdo de cesión y volviendo a vestirse de azul. Hoy tiene 22 años, parecía que era su momento de salir, según el promedio de edad que maneja la institución, pero ha vuelto. Más allá de su buen aporte al equipo desde su regreso, vuelve la duda sobre una posible premura en un negocio millonario antes que en la consolidación del jugador.



Vale recordar que no es el único que ya fue y volvió pues en 2019 Jader Valencia se fue también a Lens de Francia, no pudo siquiera debutar, acabó con apenas 15 partidos en el equipo juvenil y en 2021 volvió a la disciplina azul.



Ahora la 'operación retorno' podría traer de regreso a Emerson Rival Rodríguez, quien solo jugó 22 partidos con Inter Miami y con la llegada de Messi y sus amigos no tiene expectativa alguna en la MLS. ¿También él se fue antes de tiempo? Más que eso: ¿acabó en una liga que no era la adecuada para él aunque fuera tan rentable para los azules? Queda la duda y queda la incertidumbre, en un momento clave de la temporada, con la Libertadores a la vuelta de la esquina y sin confirmaciones concretas a estas alturas...