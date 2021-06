‘Chusco’ Sierra, el amigo de Gamero y Torres ¿A quién le hace fuerza?

Darío el ‘Chusco’ Sierra está feliz con la final entre Millonarios y Deportes Tolima, que este jueves tuvo el primer partido y terminó con empate 1-1, en la lucha por el título de la Liga I-2021. Sus dos amigos, sus dos compañeros del alma, disputan el título colombiano. Alberto Gamero y Hernán Torres, los entrenadores de la final, son casi hermanos, además de haber sido la fórmula técnica de ambos, en momentos muy especiales de sus carreras.



Sierra fue el asistente técnico de Gamero en el título de Liga del Boyacá Chicó en 2008; además, fue el segundo de Torres en la estrella 14 de Millonarios, en la Liga II-2012.



Y eso no es todo: “A Alberto y a Hernán los tuve de compañeros en Independiente Medellín en nuestra época de futbolistas. Yo a ese par los quiero mucho y para mí es algo muy lindo ver a dos amigos y compañeros luchando por el título. Estoy feliz, porque mis hermanos van a ser campeón y subcampeón de Colombia”, dice el ‘Chusco’.



Este jueves, Darío vio el primer partido de la final desde New York (Estados Unidos), pues pasa unas merecidas vacaciones por allá. Para el ‘Chusco’, no hay un favorito entre los dos entrenadores.



“Yo les mandé un mensaje por Whatsapp, con un collage de fotos con los dos, diciéndoles que les deseo lo mejor, que el fútbol les depare lo mejor, y no les dije a ninguno que salga campeón. Tengo el corazón divido y espero que gane al que mejor le salgan las cosas”, comentó Sierra.



Esta fue la foto en Whatsapp. Foto: Archivo particular

Sierra recuerda que con Alberto Gamero “jugamos en el DIM, trabajamos 5 años juntos en Chicó y Águilas Doradas”. Mientras que con Hernán Torres “también fuimos compañeros en el ‘Medallo’; estuvimos como entrenadores en Rionegro, Millonarios, subcampeones con Medellín y Alajuelense (Costa Rica) y campeones en Melgar de Arequipa (Perú)”.



“Aquí no pesa el color, sino la amistad. Por color, es obvio que le hago fuerza a Millonarios, porque fui campeón con ese equipo y lo amo. Por Tolima tengo respeto, pero mi sentimiento es por Hernán”, dijo el ‘Chusco’.



Para Darío Sierra, “ambos son entrenadores muy dedicados. En la forma de trabajar son muy similares. Son muy parecidos en su planificación, en su entrega y pasión. No dejan detalles al azar. La programación de la semana de trabajo, incluso el trabajo táctico, es similar. Además, son seres maravillosos: buenos esposos, padres, excelentes hijos y amigos”.



Entre sus características, el ‘Chusco’ destaca la tranquilidad de Hernán Torres. “Es un momento para el cual se ha preparado, lo luchó y lo logró. Es un tipo muy tranquilo en momentos de ansiedad. Me acuerdo en 2012, con la posibilidad de ser campeón con Millonarios, con una tranquilidad impresionante”.



Sobre Gamero, dijo que “es muy abierto con los jugadores, interactúa con sus muchachos. Se pone a jugar con ellos cartas, dominó, tenis-fútbol. Eso sí, llega al vestuario y es otro, un apasionado, está hablando todo el tiempo y dando instrucciones”.



“Hernán se ve más serio, tiene esa caparazón, pero es muy alegre en el trabajo también”, añadió.



Entre sus recuerdos, Sierra recuerda que “ambos cantan. A Gamero le colocan Diomedes Díaz y ahí lo tienen, feliz con cada canción. Hernán es puro Pastor López, Los Hispanos, la salsa; el hombre es de otro ritmo, pero se divierte”.



Sobre la final, ‘Chusco’ entiende que “cada equipo tiene sus fortalezas”. Y analiza: “Millos, con ‘Chicho’ Arango, Maca (Silva) y Uribe, le ha dado frutos. Tolima tiene a Caicedo, que hace un trabajo muy bueno. Es una final muy pareja, con buenas estructuras. Tolima siente la ausencia de Campaz, porque es determinante y tiene gol; pero Hernán y Alberto tienen la capacidad de interponer el trabajo por encima de las figuras”.



Así, Darío Sierra palpita la final de este domingo en El Campín, lamentando que no esté la hinchada, o “el mar azul”, pues pierde esencia. Sabe que ganará con A y con B, pues la alegría de sus amigos será bienvenida; y al que le toque perder, “que levante la cabeza y siga trabajando con ese amor que le pone al fútbol”, dice el ‘Chusco’.