La molestia de Hernán Torres: 'todo lo que se hace en la vida se paga'

El técnico de Deportes Tolima, Hernán Torres, terminó contrariado el partido de ida de la final, que Millonarios le empató de manera agónica (1-1).

Lo primero que valoró el DT fue el trabajo de los suyos: "Tolima lo hizo bien. Le faltó meterla. Bajamos en el segundo tiempo, se cayó un poco. Hicimos un buen partido", dijo.



Destacó, por ejemplo, el trabajo de Nieto: "tuvo buen manejo, tuvo media distancia y fue importante en el partido".



Pero las molestias vinieron por las decisiones del VAR: "hagan otra pregunta por favor", dijo, visiblemente molesto.



Y soltó una frase con toque de enigma: "Es un partido de 180 minutos. La serie está abierta. Quedan 90 minutos. Pese a todo si Dios quiere que el título sea para nosotros, lo será. Todo lo que se hace en la vida se paga. Nuestro equipo es fuerte, el camerino está muy golpeado. Cerrar el juego. Nos perjudicó la expulsión del jugador de Millonarios, con eso le contesto todo". ¿A quién se refería? No es fácil descifrarlo.



Eso y la pregunta sobre por qué no pudo el Tolima cerrar el juego dejaron claro que no está satisfecho: "nos perjudicó la expulsión del jugador de Millonarios, con eso le contesto todo", respondió.