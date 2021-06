Alberto Gamero: ‘destaco la jerarquía que mostró el equipo’

Millonarios logró un empate sobre el final del juego contra Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay Dimayor. Las sensaciones que dejó el encuentro las compartió el estratega Alberto Gamero, quien destacó la labor realizada por parte de sus dirigidos en un duelo complicado, tras la expulsión de Cristian Arango y las molestias físicas con las que terminó el onceno.

Gamero analizó, desde lo táctico, el duelo en Ibagué “Fue un partido duro, como toda final. El primer tiempo no estuvimos sincronizados, nos descompusimos por la estructura que hizo hernan en la mitad, pensamos que harían el dos, pero hicieron tres. En el segundo tiempo, con el hombre menos, aplaudí a los muchachos, un 4-4-1 igual que contra Junior.



Tuvimos dos o tres llegadas, empatamos un partido difícil. Nos vamos contentos porque la llave queda abierta. El partido del domingo es complicado” además, agregó que estarán pendientes de la evolución de Macallister, además de los futbolistas que dieron positivo hace unos días para coronavirus.



Juan Carlos Pereira, autor del gol del empate, habló sobre su labor al ingresar en la segunda parte “El mensaje era vigilar la espalda, los volantes de ellos se estaban metiendo en esa zona. Generamos opciones de gol con diez, estuvimos más cortos. Nos llevamos un empate valioso, justo, por el trabajo que hicimos”.



El estratega felicitó el buen entendimiento que han tenido sus dirigidos, con la idea y los conceptos “Yo siempre he dicho, pensamos en lo que tenemos. Vamos a ver quién está de aquí al domingo, pero tengo una gran felicidad con los dos medio centros, con Pereira y Mojica, termino con Valencia como extremo, con Abadia y Salazar. Me da felicidad porque estamos en una metodología de trabajo donde hacemos el equipo corto, lo hemos entendido bien cuando nos defendemos, cuando hacemos transiciones”.



El volante se refirió a tomar las riendas para patear el penal, destacando la confianza “La verdad en estas instancias, cobra el que esté con confianza. Yo me le acerque al profe y le dije que si había, penal, yo lo cobraba. Gracias a dios pude concretar ese gol que nos tiene con vida. Ahora a recuperarnos para afrontar esa gran final”.



Gamero concluyó con las falencias que mostraron, pero destacando la actitud del equipo, no solo desde lo emocional, sino desde el entendimiento del juego ”Nos confundimos a la hora de generar, no ganábamos rebotes. Tolima es un equipo aguerrido que no deja jugar. Fuimos erráticos a la hora de generar juego, cambiamos una cosa por otra. El equipo se paró y defendió bien. Tolima buscaba jugar a espaldas, lo sorteamos y hay que mejorar. Sabemos que cometimos errores, pero se cambia por el orden, transiciones, la jerarquía que puso el equipo”.