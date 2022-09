Millonarios goza del nivel del colectivo e individualidades: análisis

Millonarios sigue con su racha en Liga. Victoria en el clásico que los acerca, cada vez más, a lograr la clasificación anticipada. Su dominio en el certamen es indiscutible, se mantienen lideres con 24 unidades de 30 posibles, en 10 jornadas disputadas.



El desempeño del colectivo convirtió en un factor determinante de los azules, que demuestran la fortaleza defensiva y ofensiva. Agregándole el buen nivel de las individualidades, que rompen los planteamientos rivales.



La victoria contra Santa Fe dejó estos puntos para destacar, del plantel de Alberto Gamero.



Rendimiento en Liga: no es casualidad que el trabajo de Gamero de los frutos, desde el desarrollo del campeonato, pese a que falta mucho para las fases decisivas y con mitad del todos contra todos por definirse.



24 puntos conseguidos en 10 jornadas, dejando escapar apenas seis unidades, con un rendimiento del 80%. No caben dudas que los dirigidos por Gamero mantienen su nivel, mostrándose superiores que sus rivales.



Goles en los momentos más complicados de los azules: se ha vuelto costumbre para Millonarios la efectividad y el llegar con un bloque alto al área rival. El estilo ofensivo de los azules brindó grandes muestras en esa zona, pese a no concretar todas esas acciones de peligro.



Sin embargo, hubo pasajes donde las revoluciones del duelo se bajaron. En esos momentos, los azules gestionaron la situación, con un bloque compacto.



Cuando Santa Fe tenía la pelota, Millonarios aprovechó el espacio, con un balón largo de Cuenú para Gómez, anotando el segundo. Situación similar que contra Cortuluá, en los momentos más complicados, encontraron el camino a los goles.



Carlos Gómez ganó por la banda izquierda: el duelo del joven extremo con Dairon Mosquera estuvo marcado en todo el partido, jugando mano a mano y siendo fundamental para el desarrollo de juego de los embajadores.



Solo basta con ver el inicio del primero gol, donde Gómez robó la esférica al lateral, para terminar en el tanto. Además, la gambeta del jugador azul le permitió robar y ganar la banda, proyectándose hasta la línea final.



Su mapa de calor refleja el gran trabajo en este sector. Siempre empezó desde la línea a ganar y fabricar el espacio, cortando por dentro. Tuvo un 74% de precisión en los pases ejecutados.



Luis Carlos Ruiz y su movilidad en toda la cancha: no necesita de los goles para destacarse, pues su papel en la cancha pasa por el sacrificio, retroceso en el campo de juego y creación con la pelota.



El mapa de calor lo ubicó, en gran parte, por fuera del área, ubicándose a espaldas de Perea y Mantilla, los centrales cardenales, ganando el duelo para atraer marca y que los hombres de las bandas y de la primera línea de volantes llegaran al ataque.