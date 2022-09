Santa Fe sin tenencia no aguantó el festival de Millonarios: análisis

Millonarios venció en condición de local cómodamente a Santa Fe. No sufrieron mucho los dirigidos por Alberto Gamero ante un cuadro albirrojo sin pisada en área rival y con varios problemas para controlar la esférica. Las conexiones erradas en el mediocampo de la visita le dieron la oportunidad a David Mackalister Silva, Daniel Ruiz y compañía de divertirse a la par de la afición que acompañó el Nemesio Camacho El Campín pintado de azul.

No fue el mejor partido desde el principio y el planteamiento de Alfredo Arias que salió con una nómina poco habitual con un Wilson Morelo esperando su oportunidad en el banquillo de suplentes, y Jeferson Rivas tomando su lugar. A su vez, un José Enamorado por encima de Andrey Estupiñán que entró en el segundo tiempo y poco pudo hacer cuando el partido ya estaba a favor de Millonarios. Un clásico pintado de azul completamente en el dominio y control del encuentro.



Los errores en los pases, sobre todo en la medular fueron los principales problemas, y la sensible baja de José Manuel Aja se hizo notar en una zaga defensiva conformada por Geisson Perea y Kevin Mantilla. En el mediocampo estuvo nuevamente el canterano Johan Torres que no pudo ante la presión de Millonarios en salida cardenal. Por una mala conexión del juvenil con Dairon Mosquera por el sector izquierdo llegó la transición de defensa a ataque de Carlos Gómez que finalizó con el primer tanto.



Para FUTBOLRED analizamos la derrota de Santa Fe:

Nunca pudo con la presión: a Santa Fe no le quedaba fácil transportar la pelota. La presión de Millonarios en busca del balón se hacía presente, y los cardenales no lograban hilar pases consecutivos para buscar el frente de ataque. Al contrario, regalaron mucho el esférico, lo cual permitió que los albiazules dominaran la posesión, y con los talentosos, poder acercarse al arco de Leandro Castellanos.



Nómina poco habitual: Alfredo Arias prefirió dejar a Wilson Morelo para el segundo tiempo previniendo la posibilidad de encontrarse ante un rival muy físico y donde efectivamente, los cardenales tuvieron que correr por varios capítulos del juego detrás de la pelota. Morelo ingresó en la segunda etapa, e intentó hacer algo distinto, pero ya era demasiado tarde. La lesión e incapacidad de Harold Rivera volvió a pesar en el terreno de juego, y la juventud de Johan Torres no dio frutos.



Regaló espacios: en los dos goles, Johan Torres se vio comprometido regalando el balón a Carlos Gómez en el primer tanto, y luego la medular y la defensa quedó pagando para el segundo. Un pelotazo encontró a Gómez nuevamente que remató y Leandro Castellanos no pudo salvar el doblete del canterano. Nunca se pudo parar bien en la cancha y los errores le salieron caro.



Intentó mejorar: en el complemento, entraron Jonathan Barboza y Carlos Lizarazo, luego Wilson Morelo. Las variantes trataron de cambiarle la cara al juego, pero ninguno pesó en la cancha. Una que otra oportunidad y escapada, pero nada que pudiera poner en peligro a Álvaro Montero.