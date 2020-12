Prohibido perder: Millonarios, rumbo a Suramericana, recibe al Once

Después de conocerse el primer finalista de la Liguilla 2020 (Deportivo Pereira), el turno es para Millonarios y Once Caldas. La segunda llave, en búsqueda por un cupo a Copa Sudamericana, se disputará este jueves desde las 7:30 p.m.



El conjunto embajador llega como gran favorito: cumplió una fase de grupos perfecta, ganó con tranquilidad sus dos partidos en El Campín y justamente define la semi en casa. Todo a su favor.

Para este duelo, el entrenador Alberto Gamero cuenta con dos novedades respecto al equipo que venció a Chicó. Diego Godoy entra en lugar de Juan Camilo García por decisión técnica y Omar Bertel por fin se recuperó de sus problemas musculares.

Frente al ‘Blanco Blanco’ también se esperaba el ansiado regreso de Juan Carlos Pereira, pero a última hora se confirmó una recaída en su proceso de recuperación y se cayó su convocatoria.

¡Mañana todos con la azul puesta! 💙⚽️Ⓜ️ Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego frente a Once Caldas. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/6L2d4kY5iM — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 17, 2020

Respecto al once titular, la única duda sería el ingreso o no de Bertel por banda izquierda. Recordemos que ante su ausencia y la de Felipe Banguero, tanto Godoy como Elvis Perlaza (actualmente titular) tomaron el puesto.

En cuanto al más reciente duelo entre ambos clubes, los embajadores vienen de golear al equipo que nuevamente oficiará como visitante. Se enfrentaron en la primera jornada de la Liguilla y el azul se impuso por 5-2.



Retrocediendo más la película, el Once fue quien ganó en Bogotá. Se vieron las caras el pasado 19 de septiembre, durante el todos contra todos, y la visita ganó 3-1 con una gran actuación de Roberto Ovelar.

Alineación probable



Millonarios: Juan Moreno; Elvis Perlaza, Juan Pablo Vargas, Matías de Los Santos, Felipe Román; Stiven Vega, Kliver Moreno, Juan Camilo Salazar, Mackalister Silva, Emerson Rivaldo Rodríguez; Cristian Arango.

Entrenador: Alberto Gamero.



Estadio: El Campín.

Hora: 7:40 p.m.

Canal: Win Sports +