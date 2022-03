Millonarios no la tendrá fácil: Once Caldas quiere bajar al líder

Tiempo de recuperación, de preparación y demás. Eso tuvieron los equipos de la Liga BetPlay, con la pequeña pausa por las elecciones. Días para afinar detalles, aprovechar recuperación física y de los lesionados. Millonarios tiene un nuevo reto, marcando la pauta como líder de la Liga y esperando aumentar su diferencia. Sin embargo, el rival de turno viene con buena propuesta y gran momento.



Once Caldas llega a Bogotá, con un buen modelo de juego y en construcción, con jugadores interesantes en todas sus líneas. El partido entre bogotanos y manizaleños promete, como uno de los más atractivos de la jornada. No es casualidad que se enfrenten el primero y cuarto en la tabla de posiciones.



En el cuadro embajador, habrá ciertas novedades desde lo estratégico, pues las lesiones han complicado a Gamero en la confección de la nómina. David Macallister Silva y Omar Bertel no serán de la partida, por lesiones musculares. Además, a Andrés Felipe Román no le alcanzó para entrar en los convocados, pues hasta este jueves tuvo el aval del departamento médico para reintegrarse a entrenamiento con el plantel.



Cabe recordar que Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, fueron convocados por Colombia y Costa Rica, respectivamente, quienes saldrán el sábado a las respectivas concentraciones.



El duelo más reciente entre ambas escuadras es del apertura 2021, donde Millonarios ganó 4 a 3 contra Once Caldas, con anotaciones de Fernando Uribe, Emerson Rodríguez, Andrés Román y Cristian Arango, descontando Lemos, Carreazo y García por la visita.



Once Caldas no gana en Bogotá desde el 2020, en la reanudación de dicha Liga, con marcador 1 a 3, con goles de Ovelar, Mosquera y Correa. Será un choque de ideas, una consolidada y otra en desarrollo. Pues Millonarios llega como el equipo con la portería menos vencida y los manizaleños, con una sola derrota en los últimos 14 compromisos.



Probable alineación: Montero; Perlaza, Llinás, Vargas, Murillo; Vásquez, Vega; Ruiz, Sosa, Celis; Herazo