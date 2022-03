Alberto Gamero anunció variantes: objetivo, mantener el liderato

Millonarios ya dejó atrás la eliminación en Libertadores, el objetivo, ahora, es sumar la mayor cantidad de puntos y seguir líderes en la Liga BetPlay.



Alberto Gamero atendió a los medios, en el previo al compromiso de la fecha 11, contra Once Caldas, acerca de los retos que tendrán, además, de las novedades en el platel y el caso de Andrés Felipe Román.



Bertel no estará con Once Caldas. Tiene una molestia en el aductor, ya mañana queda fuera del departamento médico, pero no estará. Macallister tiene una molestia, le tomaron una radiografía y no estará habilitado para mañana. Los jugadores de selección: Montero y Vargas viajan el sábado, nos llegó un documento y aviso, pero no ha salid convocatoria de Venezuela.



Del Once Caldas: juega bien. Tiene estructuras por momentos. Cuando está Quiñones, pasan al 4-3-3, con buena posesión. Juegan vertical y viene haciendo buena campaña, con Torijano, Córdoba, Banguero, si va a jugar. Rico es un jugador interesante, en ese esquema. Casi siempre es con dos o tres en punta. Bien sea Carreazo desde atrás o Ayron Del Valle. En las alternativas que tienen de juego, tienen a Piedrahita, que está en varias posiciones. Ese lo tengo de incógnita, le da el matiz a ese equipo. Estamos advertidos, necesitamos sumar para ir ratificando la clasificación.



Caso Andrés Román: son decisiones personales, hoy no tengo conocimiento, pero sé que no ha firmado. Siempre le digo a los jugadores, tener en cuenta de donde somos y quien nos dio la oportunidad. Hasta el momento, pienso que está tratando de que pase esto, pero siempre le he visto la intención de quedarse. Ojalá que se pueda solucionar, es un gran jugador.



Variantes del funcionamiento con las bajas por lesión: contra Santa Fe, les dije a ellos. Ahora viene la responsabilidad, de sostenernos en el primer lugar, de saber y dar a entender por qué estamos allí. Eso lo sabemos, la idea es clasificar lo más pronto posible. Están trabajando bien, esperando una oportunidad. No vamos a cambiar la idea, quizás la estructura si, con variantes en eso, pero el modelo no; que es la presión alta, buen inicio de juego y posesión. Con la estructura que tengamos, saldremos a buscar el partido.



Quiero clasificar para darle una oportunidad a una camada que viene atrás. Vamos a tener en la mente, que tengamos puntaje y sumando, pensando en torneo internacional, así sea en la reclasificación.



Ellos saben a qué jugamos. La tarea que les damos es que sepan a qué jugar, cual es la idea del equipo. Habrá partidos que no juguemos bien, habrá otros donde no podamos. Pero siempre saldremos con la misma propuesta, a tener una posesión progresiva. Hemos hecho 12 goles y no hemos concretado las opciones generadas. Siempre habrá jugadores que cuando entran, se nota que estuvieran jugando hace mucho. Porque tienen en la cabeza ese modelo, con esa idea, hacerse fuerte.