Montero le metió presión a Rueda: no puede fallar al elegir el once

Reinaldo Rueda volvió a reconocer el trabajo de Álvaro Montero en la Liga Betplay y decidió convocarlo para los dos últimos retos de Eliminatoria Sudamericana frente a Bolivia y Venezuela, donde la Selección Colombia buscará una hazaña que lo lleve hasta Catar. El portero de Millonarios habló este jueves con ESPN F360 sobre su nuevo llamado y el presente con los azules.

"El fútbol es de situaciones, de momento. A lo mejor un jugador, que por decirlo así pasa desapercibido, puede darte la mano. Así nos pasó a nosotros, si recordamos bien, con el caso de Marlos Moreno que entró en un partido contra Bolivia y marcó la diferencia. Era un jugador joven y en 15 minutos ayudó a conseguir el otro gol. Ahí entra la capacidad del profe con su trabajo y todo su seguimiento", mencionó Montero sobre esa posibilidad de entrar en los planes de Rueda aunque nadie lo tenga en las cuentas.



Y agregó: "Si me toca a mí, si le toca a 'Lucho', si le toca a Cuéllar, si le toca a Stefan, el que vaya a entrar a la cancha tiene la responsabilidad de afrontar los partidos como si fuera una final porque si queremos ir al Mundial tenemos que ganar. Pienso que la escogencia de esos jugadores va a ser determinante para el resultado que queremos". Montero 'metió presión' al seleccionador nacional, indicando que todo pasará por el once que elija para afrontar esos partidos.



Por otro lado, Montero no cree que el hecho de estar en Millonarios lo haga más visible ante la Selección Colombia. Dice que se trata de talento esté donde esté un jugador. Cabe recordar que sus primeros llamados a la tricolor los recibió jugando para Deportes Tolima. Solo espera su momento para brillar bajo los tres palos, aunque ahora la tenga difícil con los dos porteros que tiene por delante: David Ospina y Camilo Vargas.



Montero también habló de su presente con el azul y defendió a los que pasaron por su puesto y fueron criticados. "Millonarios siempre ha tenido arqueros, no ha jugado con un central en esa posición. Lo que pasa es que son diferentes momentos, de un tiempo hacia atrás, tengamos memoria, Millonarios venía de una proceso que estaba construyendo y hoy en día ya se está consolidando. Eso te da nuevas herramientas, o más argumentos para tener ese bloque defensivo más sólido".



Finalmente, Álvaro recordó que sigue trabajándose para salir en algún momento al exterior. Cuando estuvo en Deportes Tolima tuvo coqueteos desde Europa y otras ligas del mundo, pero nada se consolidó. "Mi ambición siempre ha sido trabajar y prepararme para jugar en el exterior, pero dejando mi huella y mi historia con títulos y cosas positivas dentro los clubes en los que he pasado, como ha sido hasta el momento".