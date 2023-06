Árbitro para la gran final Millonarios vs. Nacional: ¿Hubo veto?

Este sábado 24 de junio se disputará el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor 2023-I, en la que Millonarios y Atlético Nacional definirán el título del fútbol colombiano en el estadio El Campín, de Bogotá.



El partido de ida terminó 0-0, por lo que la final está abierta y cualquier error de alguien puede ser crucial. Así, se hace importante conocer quién será el árbitro central del clásico por la primera estrella del 2023 en Colombia.



Carlos Betancur será el juez del partido definitivo, según informó Rafael Sanabria, analista arbitral de ESPN Colombia, quien manejó esa información como exclusiva.



El árbitro vallecaucano, de 40 años, debutó como profesional en 2012 y tiene recorrido destacado en su hoja de vida. En diciembre de 2022, dirigió la primera final de Liga II entre Medellín y Pereira.



La Dimayor deberá oficializar la designación arbitral este viernes, además de entregar el equipo de árbitros que estarán en la cancha, así como los encargados del VAR.



¿Hubo veto en la final?

Sin embargo, Rafael Sanabria aseguró que en la Comisión Arbitral se manejaba una segunda opción como candidato para dirigir la final de la Liga.



Según la información, Jhon Alexander Ospina estaba en consideración para pitar este sábado en Bogotá, “y Atlético Nacional no gusta de Ospina; pero Millonarios tampoco gusta de él. Lo raro es que la Comisión acepte vetos, pues los equipos no pueden decir quién sí y quién no puede pitar”, aseguró Sanabria en ESPN F90.