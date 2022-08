Mayer tras derrota ante Millonarios: ‘si mañana me toca irme, me iré’

Deportivo Cali volvió a perder y nuevamente con una buena cantidad de goles en contra en su visita a Millonarios, por la fecha 6 de la Liga II-2022, en el cual los azucareros tuvieron un buen control en los primeros minutos, pero luego el equipo se cayó y le marcaron 4 goles, que pudieron ser más. Al terminar el juego, el técnico Mayer Candelo, analizó el resultado en contra.

“Lo vimos 36 minutos, un equipo ordenado que controló el juego de Millonarios, que era a lo que veníamos, quitarle la pelota para no dejar jugar a Larry y a Pereira, que son los que hacen el juego a Macalister, Ruiz y Gómez para que adelante sean protagonistas”.



Complementó: “hemos cometido errores en el sentido que siempre que nos hacen un gol nos caemos, debilitamos y es lo que más tenemos que trabajar en estos momentos. Hay que seguir siendo fuertes, valientes para poderlo remontar, pero fueron 36 minutos donde el equipo fue lo que trabajamos en la semana”.



Habló de su continuidad en el Cali: “esto es un proyecto que se armó de año y medio, sabíamos la realidad de lo que estamos viviendo y lo que tenemos como equipo. Confiamos también en el talento de nuestros jugadores, sabíamos que no iba a ser fácil, pero con trabajo todo se puede cambiar. No soy de los que se pegan a nada, porque nada es mío, si mañana me toca irme, pues me iré o si sigo, seguiré dando lo mejor de mí con todo el corazón y amor, porque soy un hincha del Cali”.



Espera seguir trabajando para revertir la situación: “esto es trabajo de todos los días, paciencia, tenemos muchas cosas habladas, pero muchas veces el viento se lleva lo que se habla si no hay resultados. Soy consciente de que si no hay resultados y mañana me quieren llamar, no hay problema de plata o de nada, sino que salgo y me voy, pero creo que hasta el momento hemos tenido el respaldo de la gente y dirigentes”.



Fue interrogado sobre el retroceso del equipo, a lo que respondió que “muchas veces por atacar con los que tenía la pelota, ya el regreso de ellos se hacía más difícil, estábamos también en la altura por lo que no era fácil, pero pienso que a pesar de eso, nuestros 4 defensas habían controlado bien ese 2-1, porque estábamos bien cerrados, respaldados del uno al otro y la idea era controlar el juego de ellos y creo que lo hicimos muy bien en esos 36 minutos, hasta que hicieron el primer gol”.



