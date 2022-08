Cali sigue sin levantar cabeza y la crisis aumenta cada vez más

Deportivo Cali volvió a dejar una deplorable actuación en su presentación contra Millonarios, en el juego que perdió 4-2 por la sexta jornada del segundo semestre de la liga colombiana, en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá. En un compromiso que tuvo un buen inicio desde la parte defensiva, pero el equipo se desinfló estrepitosamente con la primera anotación.

Para FUTBOLRED, este es el análisis de una nueva derrota azucarera:

Un esquema que se cayó con el primer gol: en los primeros minutos del partido, los caleños mostraron una buena disposición en defensa que funcionó de buena forma, ocupándole los espacios a los azules, pero cuando llegó el primer gol de la noche tras una buena jugada colectiva, el equipo de Mayer se vino abajo y posteriormente Millonarios se paseó en el campo del Cali.



Muy poco en el ataque: no solamente por lo visto en la noche de este sábado, sino por los demostrado en los últimos partidos del semestre, marcándose muy pocos goles y ninguno de los delanteros. Su 9 o centro delantero Ángelo Rodríguez, no concreta un gol por liga desde el año pasado y ni hablar de su suplente.



Un equipo sin alma: Durante gran parte del juego al verdiblanco se le vio con muy poca reacción y sin ganas de proponer algo en ataque, cuando ya tenían el marcador en contra; con poco jugadores esforzándose por remar contra la corriente y solo se logró observar algo distinto, cuando tenían un jugador más en el terreno de juego y con el marcador 3-0.



Muy poco en lo colectivo: en esta parte el equipo sufrió una desconexión desde el primer gol de Juan Carlos Pereira, teniendo opciones para responder, pero muy poco acompañamiento de hacia los extremos ofensivos y el delantero centro, en el cual tuvieron que responder contra la férrea marca de los embajadores y como se dijo anteriormente, solo se vio una medio mejoría con el hombre de más en campo.



El desorden institucional también se ve en la cancha: lo que se muestra en el terreno de juego no es el único problema del Cali, pues desde la parte administrativa el equipo no ha sido manejado de una forma apropiada y por ende, han resultado los inconvenientes de los últimos meses, en el cual uno de ellos, produjo el cambio en la presidencia y en parte, eso es lo que muestra el grupo en equipo en cancha, muy poco orden y sin saber cuál es el camino para avanzar.



