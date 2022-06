Un Millonarios sin alma cayó con Bucaramanga en el cierre de la Liga

Noche amarga para Millonarios en el Alfonso López. Este miércoles, el cuadro albiazul cayó 2-1 en casa del Atlético Bucaramanga y cerró los cuadrangulares en la tercera casilla del Grupo A.

La historia no pudo iniciar mejor para los dueños de casa. Transcurrido un solo minuto de juego, Mackalister Silva erró en salida y le dejó la posesión a Dimar Díaz, quien inició la contra. El venezolano abrió por derecha para Dayro Moreno, el goleador tiró unn taconazo hacia sector izquierdo y Sherman Cárdenas apareció para rematar de primera con su pierna menos hábil para abrir el marcador.



Si bien fue una gran jugada colectiva del elenco bumangués, dio de qué hablar la flojísima reacción de Álvaro Montero. El balón iba esquinado, pero sin potencia alguna. Aún así el arquero ni se estiró, apenas siguió la trayectoria con su mirada...



Ahora bien, los capitalinos reaccionaron y poco a poco se fueron adueñando de la posesión. Eso sí no se concretaron acciones claras de cara al arco de Juan Camilo Chaverra.

​

Precisamente la primera opción peligrosa terminó al fondo de la red. Montero sacó largo tras recibir presión rival, Jader Valencia bajó la bola en tres cuartos de cancha y Larry Vásquez controló. El volante aguantó y mandó un pase profundo por sector derecho para la proyección de Andrés Gómez, quien intentó un 'pase de la muerte', no le salió, y posterior a ello sacó un fortísimo disparo que se desvió en Carlos Henao y significó el 1-1 parcial.

​

En la reanudación por poco llega la joya del semestre. El juez central pitó indicando la reanudación desde la mitad del terreno y Dayro, para sorpresa de todos, remató directo a portería. Montero estaba mal ubicado, pero por su fortuna el balón pasó rozando su palo izquierdo.



Pasada la media hora del encuentro, el guardameta albiazul volvió a equivocarse, esta vez por un mal saque que terminó en posesión del goleador. El ex-Millos remató cruzado, pero Montero atajó; el rebote fue capturado por Roque Caballero que pateó de primera y entre el arquero y José Cuenú evitaron la caída del pórtico.

​

​Fuese como fuese, el segundo del leopardo no tardó. Al 33'. Jader Valencia evitó un remate de Díaz punteando la bola al borde del área, pero le salió una asistencia perfecta para Dayro que en una especia de volea sentenció la ventaja local. Segunda ley del ex en la noche santandereana.

La segunda parte careció del vértigo visto en los primeros 45 minutos. Tanto Bucaramanga como Millonarios contaron con uno que otro acercamiento, pero sin mayor suceso. Todo muy tranquilo.



En este orden de ideas, tanto el 'Piripi' Osma como Alberto Gamero movieron sus bancos. Por el lado local ingresaron Kevin Pérez y Davd Gómez, mientras que en la visita hicieron lo propio Diego Abadía y Óscar Cortés, dos canteranos.



La parsimonia terminó sobre los 70', cuando Andrés Llinás erró en un control y cedió un tiro libre frontal al pórtico. Henao se hizo cargo con su acostumbrado zurdazo fulminante, pero Montero respondió brillantemente.



Cuatro minutos después, Bertel tiró una pared brillante con Mackalister por sector izquierdo. El lateral picó al vacío y sacó un potente disparo que se estrelló en el vertical derecho de Chaverra. Pero la cosa no terminó ahí, al 76' Abadía capturó un rebote dentro del áre, sin oposición y con el arco de frente, remató al travesaño. Insólito lo que ocurría.



Finalmente fue victoria para el Bucaramanga por 2-1, que se despidió ante su gente con una sonrisa y en medio de cánticos por Dayro Moreno. Millonarios, por su parte, cierra este primer semestre con suma amargura por no cumplir el deber...