Semana crucial para los clubes del FPC: se cierran inscripciones

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano tendrá días claves, puesto que los clubes tienen plazo hasta el viernes 5 de marzo a las 10:00 pm, para inscribir jugadores en la temporada 2021-I. Más adelante Dimayor volverá a abrir inscripciones, pero será para jugadores libres, así que es momento de conocer los últimos movimientos.

Millonarios es uno de los que entregará novedades respecto a fichajes, puesto que acelera la vinculación de un defensor central, posición que necesita reforzar tras la salida de Matías de los Santos. Surgió la posibilidad de José Moya, quien se fue al exterior, y posteriormente se conoció que el interés habría recaído en un hombre que pueda jugar como central o lateral, así lo hizo en su anterior equipo.



Se trata de Andrés Murillo Segura, exjugador de La Equidad, quien presentará exámenes este lunes en la clínica Shaio. De no tener inconvenientes, será oficializado muy pronto en el azul. Fue pedido expreso de Alberto Gamero, tras el fallido fichaje de Moya.



América es uno de los clubes que más expectativa genera en relación a fichajes, y más si se tienen en cuenta los resultados en lo corrido del campeonato, tema que no tiene muy satisfecha a la afición. Los rojos habían hablado del posible fichaje de un '9' con presencia en el fútbol suramericano, pero al parecer con la llegada de Diber Cambindo y Jeison Lucumí, ese tema podría quedar ahí. Habrá que esperar si la directiva escarlata al fin se decide por vincular otro hombre para el ataque.



Por lo pronto, la bolsa de jugadores ha tenido importantes movimientos en la semana reciente, con el préstamo de Carlos Sierra al Deportes Tolima, el fichaje de Sebastián Salazar en Jaguares o el regreso de Yohandry Orozco al Tolima. Como bien lo anunciamos en FUTBOLRED, iniciando semana se podría oficializar lo de Segura a Millonarios y esperar qué otro "as bajo la manga" tienen guardado los clubes.