Marrugo tras derrota con Tolima: 'tenemos mucha rabia y desilusión'

Christian Marrugo fue elegido figura del partido entre Deportes Tolima y Rionegro Águilas, que terminó en victoria de los pijaos por 1-0 en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Al finalizar el partido, el volante dialogó con Win Sports y no ocultó su desazón por el punto que no pudieron sumar.

"Duele porque estábamos haciendo un buen trabajo, supimos manejar el partido, y para lo que ataca el Tolima no tuvieron tantas opciones, nos paramos muy bien y cuando quisimos lastimar, de pronto no tuvimos la tranquilidad. Esto daba para un empate pienso yo, pero ese penal nos complica todo. Hay que esperar el video, porque para nosotros dentro de la cancha no fue penal", dijo.



Y agregó que "este es un equipo que viene remando y luchando, y cuando pasa esto duele, la verdad tenemos mucha rabia y desilusión porque estamos trabajando muy fuerte. Son semanas duras y hacemos lo máximo para sacarlo. Hoy era un punto, pero esto es el fútbol y hay que seguir".



En las redes ha sido fuertemente criticada la acción del árbitro Ospina, quien vio mano en el área de Luis Payares, lo que terminó sentenciando el 1-0 a los 90 minutos, con anotación de Sergio Mosquera.



Rionegro Águilas suma 7 puntos en nueve jornadas, después de una victoria y cuatro empates.