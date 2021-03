¿Qué sí y qué no? Georgina contó detalles íntimos de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, habló con la revista Sportweek y entregó detalles de su relación con el futbolista portugués. La modelo se refirió a la faceta más desconocida del hombre de la Juventus.



¿Es malgeniado?, ¿cocina o no?, ¿cómo lo recibe de un entrenamiento? y, ¿qué tal es como entrenador personal?, sobre eso y más habló la argentino-española, quien no ocultó su deseo de ser madre nuevamente. Quiere darle un quinto hijo a CR7.

Lo primero que dijo fue que Cristiano no cocina. Tienen un chef en casa, encargado especialmente de la alimentación del astro portugués, sin embargo ella de vez en cuando lo sorprende. “Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo a veces cocino".



Cabe destacar que ya se ha dicho en repetidas ocasiones que el futbolista es muy estricto con su alimentación y tiene una dieta especial. Tiene muy bien planificadas sus seis comidas del día. El pollo es su favorito.



Georgina se refirió al Cristiano esposo y padre: "Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar".



¿Cómo reacciona cuando las cosas no le salen?, ella resaltó su madurez para afrontar ciertas situaciones: "cuando algo sale mal, Cristiano no es un rayo de sol. Pero también sabe gestionar los momentos, es muy maduro”.



La modelo dijo que su pareja no es como todos y que quizás algunos esposos pueden hacer labores en el hogar, como cambiar un bombillo, sin embargo para el portugués es distinto (el techo de su casa está a 20 pies del suelo), así que es ella quien se encarga de cuidarlo y mantener en orden todo en casa: "hago que todo salga bien".



Finalmente, Georgina se refirió a lo importante que ha sido Ronaldo como "entrenador personal"; se entrena junto a él en el gimnasio que tienen en casa. "Compartimos el gimnasio porque solo tenemos uno en la casa. He aprendido mucho de él; me ayuda, me enseña y me motiva. Ya era una mujer sana y deportista, pero ahora me siento aún mejor. Al principio me daba vergüenza entrenar junto a él, es Cristiano Ronaldo al fin y al cabo".