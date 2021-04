Así fue el viacrucis de los equipos bogotanos para encontrar sede

La semana no pudo iniciar de una peor manera para los equipos bogotanos. Debido al gran aumento de casos por covid-19 en la ciudad, la Alcaldía tomó ciertas medidas para mitigar la situación... entre ellas, no prestar los escenarios deportivos, por lo menos, hasta el 9 de mayo.



Lo anterior obligó a Millonarios, Independiente Santa Fe y La Equidad a encontrar sedes para sus duelos venideros. Justamente estos dos últimos tenían un problema doble: no solo jugaban Liga sino además torneos internacionales. Es decir que requerían de un estadio con las exigencias de Conmebol.

Llamadas, correos, mensajes, pedidos, solicitudes, correos... Una mañana sumamente agitada en las oficinas de los clubes. Como era de esperarse, las malas noticias llegaron a la brevedad.



Tanto Manizales (Palogrande) como Tunja (La Libertad) fueron los primeros en bajarse de ese bus. Ambas ciudades evitaron dolores de cabeza en plena crisis por la pandemia y optaron por manifestar su rotundo NO. En el caso embajador, Zipaquirá, otro sitio opcionado, indicó horas después, en la voz de su Alcalde, que tampoco prestaba su recinto.

​Las primeras opciones, escogidas por cuestiones climáticas y de altura, quedaron canceladas. Tocaba acomodarse a lo que saliera.



Equidad fue el primero en solucionar su situación. En diálogo con Blu Radio, el presidente Carlos Mario Zuluaga afirmó que Pereira sería la ciudad en donde jugarían su partido por Copa Sudamericana, el próximo jueves frente al Aucas de Venezuela. Primera tarea, lista.



Al poco tiempo, Santa Fe confirmó lo propio. Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) emitió un comunicado en el que se confirmaba el préstamo del Centenario para el partido del próximo miércoles frente Fluminense. Segunda tarea, lista.

​Solucionado lo más complicado, restaba Millonarios. Después de varias horas, en la noche, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) expresó en su cuenta de Twitter que los de Alberto Gamero podían jugar en el Manuel Murillo Toro frente al América, en los cuartos de final vuelta de la Liga BetPlay. Eso sí, el horario pasaba de los 3 p.m. a las 5 p.m.