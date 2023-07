¿Se complica la salida de Vargas? Esto espera Millonarios de Santos

Millonarios ha sido el club que menos se ha movido en el mercado de fichajes, para el segundo semestre de las competiciones en Colombia. Los objetivos son los mismos, ahora, con la responsabilidad de sostener el rotulo de campeones tanto de Liga como Copa, apuntándole a ambas competiciones.



Uno de los nombres fundamentales ha sido Juan Pablo Vargas, considerado por muchos, como el mejor defensor del fútbol colombiano. Su solvencia en la parte posterior y la salida limpia, lo han llevado a ser de los fijos también en la Selección Costa Rica, donde estuvo disputando el Mundial de Catar 2022.



Esas actuaciones despertaron el interés del Santos de Brasil, donde varios medios afirmaron que la transferencia se daría en este mercado, pese a que el costarricense tiene contrato por seis meses con Millonarios y no hay algún acuerdo ante una eventual renovación.



Además, han mencionado la opción para que Daniel Ruiz vuelva a Millonarios, quien no es tenido en cuenta en el cuadro brasileño, a la espera que definan su futuro y el peixe cancele parte de la deuda que tiene con el cuadro bogotano por su préstamo.



Pese a que son transacciones aparte, una si afectaría a la otra, retrasando o incluso, dejando todo en un leve interés que no se materializó. De acuerdo a información de Antonio Casale, revelada en el programa En La Jugada de RCN Radio, una operación destrabaría la otra, pues ese pago antes mencionado por Ruiz, no ha llegado a Millonarios.



Así lo describió “Está muy adelantado, las partes están de acuerdo, pero hasta que Santos no pague lo que debe de Daniel Ruiz, no se va a poder ejecutar lo de Juan Pablo Vargas. Millonarios dice, ‘aflojamos cuando llegue la platica de Ruiz, que no ha llegado, cuando eso se dé, con mucho gusto hacemos lo de Vargas’”.