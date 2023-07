Junior, un mundo indescifrable

En ESPN estuvo hablando Sebastián Viera y dejó una cantidad de titulares en media hora: Apuntó al actual estilo de juego del club, a Hernán Darío Gómez sin nombrarlo pero señalando según sus gustos que la manera de jugar del equipo no es la del Junior y que el armado de un proyecto debe rodear a la estrella (en clara alusión al caso Quintero).

También hizo críticas sobre los caminos que ha tomado el equipo en el que militó durante más de una década y no se conformó con eso: Inteligente y sarcástico, Viera había prendido la mecha un par de horas antes cuando en Twitter escribió un texto en el que, más que una confusión musical, dejaba a los usuarios la puerta de las réplicas abiertas al postear, luego de la derrota del Junior 4-3 en Cúcuta, si alguien sabía el autor de la canción “¿Ahora quién?”, enviando un mensaje entrelíneas sobre la conducción del Junior desde el banquillo.

Y en medio del diálogo quedan las reflexiones sobre los desaciertos en cuanto a fichajes y conducción del equipo barranquillero, porque no solamente se le puede echar la responsabilidad al DT de turno (que, por cierto, tendrá que mejorar en la propuesta porque de arranque, el carro parece no andar tan bien), sino a las políticas de barajar y dar de nuevo de los junioristas y que están llevando a que dé tumbos permanentemente. Extranjeros que, diferencia de Viera, nunca fueron capaces de dar la talla (Matías Fernández, Alberto el ‘Mudo’ Rodríguez, Jonatan Alvez, Bernardo Cuesta, Iván Rossi, Federico Andueza) fichajes nacionales que no funcionaron bien (Daniel Giraldo y Fernando Uribe quienes estuvieron la temporada pasada en la plantilla pero no dejaron la marca que sí lograron en Millonarios, lugar de donde se habían ido y al cual volvieron para volverse a destacar, para apenas poner un ejemplo) futbolistas que terminaron desplazados y después pudieron figurar (Larry Vásquez que pasó de estar en el ostracismo siendo la tercera opción de mediocampistas de marca en el equipo y que en Millonarios se consolidó tanto que hasta marcó el penal que les dio el título a los azules), apuestas millonarias que dejaron poco y nada (Juan Fernando Quintero fue el mejor de los ejemplos) y la lista continúa.



Porque parece que la brújula se descompuso, si no, es complejo para la mente humana encontrar algo de congruencia frente a ciertos pasos tomados: es que desde 2019 hasta hoy el junior cambió ocho veces de entrenador, con el añadido de que en ese lapso, repitieron dos de los que alguna vez fueron cesados: Julio Comesaña y Arturo Reyes, ambos con suertes muy distintas, claro está. Y los nombres de Luis Fernando Suárez, Comesaña, Reyes, Juan Cruz Real, Amaranto Perea y Hernán Darío Gómez tienen algo en común: que los DT mencionados abarcan un abanico de estilos que son diferentes, lo que indica hace muchísimo tiempo la escasa claridad en el momento de definir una “línea editorial” armónica, o por lo menos con puntos de encuentro.



Mientras Hernán Darío Gómez empieza a sentir que el tiempo se acaba, Junior vuelve a comenzar de manera muy errática un torneo. El próximo examen será Bucaramanga y un tropiezo pondrá aún más de para arriba la opción de normalizar el rumbo del barco. Y acá habría que eximir a todos los nombres dichos anteriormente porque van a resultar siendo víctimas de una carencia de norte evidente. ¿A qué quiere jugar Junior? ¿Cuáles son sus objetivos futbolísticos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué clase de proyecto sostenible hay alrededor de la institución? ¿Cuál es el criterio en las contrataciones?



Mientras resuelven ese cubo Rubik, Junior espera mejorar frente a Bucaramanga y no parece difícil: No se puede jugar peor que como lo ha venido haciendo en el año.