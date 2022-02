¡Se viene Millos! Gamero viaja a Montería con la mente en Fluminense

Aunque Millonarios juega este sábado por la Liga contra Jaguares a las 6:10 p. m. en Montería, los corazones azules vuelven a palpitar la participación del equipo en un torneo internacional. La visita del Fluminense por Copa Libertadores es el objetivo del plantel capitalino. Alberto Gamero entrenador millonario confirmó algunas variantes:

Situaciones por mejorar

"Nos vamos a la parte ofensiva, tenemos opciones y no la metemos, tenemos que seguir trabajando en eso".

¿Qué análisis ha hecho del Fluminense?

"Fluminense es un equipo que no hace tantos goles pero tienen referentes importantes y crean opciones de gol, me parece que tienen un volumen ofensivo fuerte, es un equipo que por momentos hace línea de tres, le gusta mucho la posicione de balón, la presión alta no mucho, pero sin son atrevidos porque sus extremos son rápidos".

Richard viajará a Montería y será alternativa

"Richard es un extremo que juega por ambas puntas, buena pegada y que tiene gol, vamos a llevarlo a Montería para que se acerque al grupo, desde Jaguares va a tener posibilidades. Venia haciendo pretemporada con el Caracas, lo vi bastante bien, vamos a optar por llevarlo a Montería".

Qué jugadores Sub 20 podría incluir en la nómina a Montería



"Queremos hacer lo mejor, Vergara va ir, Murillo Perlaza va al banco, Montero los que van a ir al partido de Montería. Moreno Paz, Cortez, Galeano, un equipo muy alterno para que el grupo base este concentrado para el martes".

Álvaro Montero es seguridad en el arco de Millos



"Tuvo su para, pero siempre ha sido un referente, ha demostrado que es arquero de selección, se que es un buen arquero, un arquero joven que en un mañana puede hacerlo, tiene condiciones y lo está demostrando".