Lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la fecha 7 de Liga Betplay I-2022

Este jueves se cerró la séptima fecha de la Liga Betplay I-2022. Deportes Tolima, Independiente Medellín y Millonarios ganaron y se acomodaron en la tabla, América empató con sufrimiento; Santa Fe y Cali volvieron a perder. Una jornada en la que nuevamente le dieron "palo" al arbitraje y en la que se vio un marcado contraste entre las hinchadas, unas de buen comportamiento y otra que se "rajó" por completo.



Si se perdió algún detalle, en FUTBOLRED hacemos un repaso de lo que dejó esta fecha en la que se registraron 18 goles: cinco victorias locales, dos visitantes y tres empates. ¡Está imperdible!

Lo bueno

Deportes Tolima es más líder que nunca. El vinotinto ganó, goleó y gustó frente a Santa Fe, en una buena noche de Juan David Ríos, Jeison Lucumí y Michael Rangel, quienes marcaron los goles. El equipo de Hernán Torres mostró jerarquía y se ilusiona con tantas variantes. Llegó a 18 puntos.



Millonarios se sacudió de la sequía de gol en la jornada anterior y frente a las Águilas otros se despacharon. Anotaciones de Daniel Ruiz y Jader Valencia para encajar el tercer triunfo al hilo en la Liga. Los de Alberto Gamero son terceros con 14 puntos, por detrás del líder y Nacional.



Deportivo Pereira siguió de largo con la celebración de sus 78 años. Venía de vencer a Santa Fe en Bogotá y esta vez lo hizo ante público en el Hernán Ramírez Villegas. Jherson Mosquera y Brayan León volvieron a salir figuras en el equipo de Alexis Márquez, a quien se le siguen dando las cosas. Buen juego, inteligencia y eficacia. El matecaña asaltó los ocho.



Independiente Medellín encontró en Luciano Pons el goleador que tanto anhelaba. Llegó con la presión encima, teniendo la referencia de Germán Cano y Agustín Vuletich, pero se encargó de despejar cualquier duda. El argentino comandó la victoria frente a Junior con un doblete que lo trepó al primer lugar en la tabla de goleadores: seis en siete partidos. ¡On fire!



Once Caldas es otro al que le rinde. En una difícil plaza sumó un punto y extendió su invicto, siendo el único equipo de la Liga que todavía no conoce derrota. Selló un 0-0 con Patriotas en Tunja. Ahora es cuarto en la tabla de posiciones, con 12 puntos.



Deportivo Pasto volvió a mostrar una buena cara y consiguió su segunda victoria consecutiva. Superó por dos goles al Cali, al que hizo ver mal. Duvier Riascos fue la figura del partido, con gol y asistencia. De a poco escala posiciones, y no solo eso, también mejora en su fútbol.



América celebró sus 95 años en medio de un marco impresionante. La afición respondió en el Pascual Guerrero y Luis Sánchez, el canterano, lo hizo con un emotivo gol en el último suspiro del partido. Así salvó a su equipo de otra desastrosa derrota, en la que una vez más la defensa se vio muy mal. Además, un tanto especial pues el 'Niche' regresaba tras nueve meses ausente por lesión.

Lo malo

A Deportivo Cali no le sale una. En Pasto, el vigente campeón encajó su sexta derrota y no consigue salir del fondo de la tabla de posiciones, mientras todos los demás toman distancia. El desespero es evidente.



Junior sumó su segunda derrota consecutiva y no levanta cabeza como visitante. Juan Cruz Real no encontró la manera de controlar a Pons, quien le armó la fiesta en Medellín. El equipo de Julio Comesaña lo superó en todas las líneas y lo llevó a la equivocación. Al final, el DT culpó al arbitraje.



Santa Fe que venía de caer y perder su invicto en El Campín, esta vez sufrió una durísima derrota en su visita a Ibagué. Salió goleado pese al regreso de grandes fichas que regresaron tras recuperarse de sus lesiones.



Lo feo

Feísima imagen en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El partido entre Unión Magdalena y Bucaramanga terminó a los 78 minutos después del masivo ingreso de hinchas a la cancha. Se arrojaron desde las tribunas con el único objetivo de agredir a los jugadores de su propio equipo, quienes perdían desde el minuto 67. Las autoridades investigan lo sucedido a través de videos, pues hubo lesionados. Se esperan sanciones.