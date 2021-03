¿Deben ser 9 de 9? Seguidilla de partidos ‘fáciles’ para Millonarios

Millonarios amaneció este martes en el noveno lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2021, luego de perder este lunes 0-2 con Jaguares de Córdoba en El Campín, en partido de la 10ª fecha del campeonato colombiano. Hay preocupación entre los aficionados azules, pues el prometedor equipo de Alberto Gamero completó dos derrotas consecutivas y no quieren quedar por fuera de la fase final por tercer campeonato seguido.



El embajador necesita reaccionar cuantos antes para ascender posiciones en la Liga. Y este jueves ya tiene revancha. En realidad, es el partido pendiente de la fecha 4, visitando a Boyacá Chicó a las 6 de la tarde, en el estadio La Independencia de Tunja.



Así, Millonarios comenzará una seguidilla de tres partidos en condición de visitante en la que espera sumar la mayor cantidad de puntos posible y alejarse de una posible crisis. Y aunque no jugará en Bogotá, muchos piensan que el equipo albiazul debe ganar los 9 puntos que disputará en once días, pues enfrentará a rivales de poco peso en sus nóminas y que están más abajo que el mismo embajador en la tabla de posiciones.



Chicó, con el que juega este 4 de marzo, es penúltimo del campeonato y el principal candidato al descenso. Solo ha ganado un partido este año, aunque fue en su casa y al Junior de Barranquilla. Sin embargo, Millonarios es favorito.



El martes 9 de marzo, los dirigidos por Alberto Gamero visitarán a Alianza Petrolera en Barrancabermeja. El equipo santandereano es último este semestre, no ha ganado y enfrenta a Atlético Nacional este martes, en medio de una crisis que ya provocó la salida del entrenador Wilson Gutiérrez.



Los tres partidos ‘fáciles’ terminan el sábado 13 de marzo nuevamente en Tunja, visitando a Patriotas, que a la fecha suma 10 puntos en el campeonato, también le ganó a Junior en su casa y anotó gol en tres de los cuatro juegos en los que ha sido local.



Luego de esos tres partidos afuera de su patio, Millonarios recibirá a Atlético Nacional en la fecha 13, así que espera llegar muy bien ubicado en la tabla para afrontar ese clásico lleno de confianza y en mejor nivel.