¿Qué le pasó a Millonarios? Análisis de la derrota frente a Jaguares

A Millonarios nada le salió frente a Jaguares y lo sufrió de principio a fin. La falta de generación de juego y de definición, le pasó cuenta de cobro y terminó cayendo en su propio patio frente a un rival que no sabía lo que era ganarle en El Campín. En choques anteriores, Millonarios había ganado cuatro juegos y habían empatado en una ocasión. El felino le propinó un duro golpe al conjunto azul, que perdió un invicto de 13 jornadas en condición de local.

Un equipo que recibe muchos goles y le cuesta en defensa: Millonarios no ha podido consolidar una defensa y ha tenido que probar a varios hombres tras ausencias por lesión o suspensión, eso sin contar la salida de Matías de los Santos. Sin Felipe Román, quien tendrá tres meses de baja para someterse a exámenes, y la ausencia de Juan Pablo Vargas, Alberto Gamero ha probado con lo que tiene. Este lunes los contragolpes de Jaguares resultaron fulminantes.



En los dos últimos juegos, Millonarios ha perdido por el mismo marcador (2-0) y es uno de los seis equipos que ha recibido 11 goles o más en lo corrido del campeonato. Los azules solo han sacado su arco en cero frente a Envigado (1-0) y DIM (0-0). Once Caldas le convirtió tres; Pereira, Junior y Jaguares marcaron dos, mientras que Equidad y Pasto le hicieron uno.



Invasión de espacios entre Arango y Uribe: algo que fue recurrente en el partido fue el "divorcio" entre 'Chichi' y Uribe, quienes en repetidas ocasiones llegaban a la misma pelota y ninguno definía. Millonarios no fue claro a la hora de finalizar las jugadas y los dos hombres que recuperó Gamero para este juego, después de superar sus lesiones, no le ayudaron mucho.



Los cambios no marcaron diferencia: Daniel Ruiz, Harrison Mojica, Jáder Valencia y Edgar Guerra ingresaron en distintos momentos del partido, en busca de refrescar ciertas zonas y ayudar para encontrar el descuento. A los que ingresaron, la brújula tampoco les funcionó. Ruiz fue uno de los sacrificados jugando por el costado contrario.



Los jóvenes lo intentaron, pero no fue suficiente: frente a la falta de liderazgo de los veteranos para revertir la situación, los jóvenes Andrés Llinás y Stiven Vega, trataron de "echarse el equipo al hombro" pero nada le salía a los dirigidos por Gamero. El desespero fue evidente. Se vio un partido displicente por parte de hombres como David Silva, Felipe Banguero y Juan Carlos Pereira, por mencionar algunos.



Cabe destacar que Gamero decidió sacar a Banguero, lo que deja claro que no le gustó para nada su trabajo. Habrá que esperar si decide más adelante jugársela con Andrés Murillo (oficializado este lunes), quien podría darle una mano en la banda izquierda.



Por ahora, a Millonarios le toca conformarse con el noveno lugar en la tabla con 13 puntos (cuatro victorias, tres derrotas y un empate). Las derrotas han sido en la fecha 6, 9 y 10. Ahora, deberán prepararse para enfrentar el jueves a Chicó, el duelo pendiente por la fecha 2. Será una buena oportunidad para sumar en Tunja.