'Con 13 puntos en ocho partidos estamos en la pelea', Alberto Gamero

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, se refirió a la derrota de su equipo recibiendo en casa a Jaguares, por la fecha 10 de la Liga. El samario analizó el partido y destacó que su equipo debe mejorar en la zona defensiva, pero que sí generó opciones y buscó ganar.



Jaguares se llevó el triunfo con goles de Pablo Rojas y José Barragán, y escaló hasta la quinta posición. Millonarios se quedó en el noveno puesto.

"Un equipo como Jaguares, ya ganando el partido, se replegó y se fue al bloque bajo a soportar. No había espacios y lo que mirábamos era abrir bien la cancha para tirar centros. Este es un partido para analizar con cabeza fría y corregir errores defensivos, pero tuvimos para hacerlos. Nos sacaron dos balones de la línea y otros fallaban. Sí llegamos y este equipo tiene presencia ofensiva, pero el balón no quiso entrar".



Y continuó: "este equipo nunca bajó los brazos y no perdió la idea de seguir jugando. No hubo desespero, me parece que la tuvimos. Si todavía estuviéramos jugando, a lo mejor Jaguares hace un contragolpe y nos hace otro gol. Nosotros no ibamos a hacer gol, pero esto queda como lección y es que no nos podemos equivocar tanto en la parte de atrás. Con 13 puntos en ocho partidos estamos en la pelea".



Sobre el rival, Gamero dijo que "Jaguares llegó 2 veces y marcó 2 goles, nosotros llegamos muchas opciones y no marcamos. No es para volverse loco, el equipo hizo cosas importantes y cometió errores principalmente en los goles".