Millonarios tendrá fuerte baja en el ataque para enfrentar a Pereira

Millonarios está a la expectativa, duelo fundamental contra Pereira, para lograr un paso importante en cuadrangulares. El resultado de Santa Fe y Junior le da la opción de ganar y ser líder de la zona.



Desde el juego contra Junior, Luis Carlos Ruiz venía presentando molestias físicas, que lo marginaron de completar el partido en Barranquilla. De vuelta en Bogotá, el delantero estuvo afuera de las prácticas, dejando todo a la especulación de si estaría o no.



Millonarios FC informa que Luis Carlos Ruiz presenta una lesión muscular en el posterior de su pierna izquierda por lo cual no está convocado para el partido vs Pereira. El delantero ya está en trabajos de recuperación. Incapacidad según evolución. pic.twitter.com/astQfV9APf — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 13, 2022

Millonarios comunicó, a través de su cuenta de Twitter, la ausencia del atacante “Millonarios FC informa que Luis Carlos Ruiz presenta una lesión muscular en el posterior de su pierna izquierda, por lo cual no está convocado para el partido vs Pereira. El delantero ya está en trabajos de recuperación. Incapacidad según evolución”.



En su reemplazo, ingresó Edgar Guerra, para ser una de las alternativas en el frente de ataque. En lugar de Ruiz, se espera que esté Valencia o Herazo, llamados a ocupar esa zona y ser parte del esquema de Alberto Gamero, que no presentó mayores novedades en los convocados, a excepción de la ausencia del delantero y de Juan Pablo Vargas, que está concentrado con Costa Rica para Catar 2022.