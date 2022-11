Gallardo y su discurso final en River Plate: ‘Nunca me iré, los amo’

River Plate logró golear 4-0 a Real Betis de España y logró darle el hasta luego a su entrenador insignia, Marceo Gallardo, quien tuvo un vaivén de emociones de principio a fin del encuentro, pues fue aplaudido por los hinchas millonarios en entrada al campo y después, vivió el fin de la carrera de Javier Pinola.



Por ello, al finalizar el partido, Marcelo Gallardo volvió a emitir un emotivo discurso, pues hay que recordar que cuando disputó el juego de Liga Argentina contra Racing, entregó sentidas palabras en el estadio Monumental, pero de nuevo se puso la diez y volvió a enmarcar palabras que quedarán en la historia.





“Estas últimas fueron semanas de muchas emociones y muy fuertes, que vivimos con el equipo. Llegó el final del viaje, un viaje que ha sido de lo más hermoso que uno puede imaginar. Fueron más de ocho años”, dijo Gallardo en el escenario de Malvinas Argentinas.



Igualmente, Gallardo se refirió a la hinchada que nunca dejó solo a River Plate y prometió que este no será la última vez que se verán, dejando entrever que en algún momento volverá a su casa para seguir triunfando.



“Han sido muy generosos, leales, un sostén constante, fieles con nosotros. Y no quiero decir más nada porque estoy muy feliz de despedirme así. Los quiero, los voy a extrañar mucho, nunca me voy a ir de River porque son parte de mi vida. Los amo de corazón”, finalizó Gallardo a toda la hinchada presente en la goleada contra Betis.