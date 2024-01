Millonarios no podrá contar con jugador clave contra Bucaramanga

Millonarios se coronó campeón de la Superliga frente a Junior y luego del título conseguido, el equipo debe pasar la página, pues tendrán que enfrentar a Atlético Bucaramanga en la segunda fecha de Liga.







Sin embargo, el técnico Alberto Gamero no tendrá toda su plantilla a disposición y a lo largo de las últimas semanas se ha dado a conocer que cuenta con siete lesionados, pero ahora ingresa en el departamento médico por molestias físicas un jugador clave en el ataque y que se destacó en Superliga.





Se trata del argentino Santiago Giordana, quien no será tenido en cuenta contra los leopardos, información que fue contada por Alberto Gamero en el programa radial de Caracol Radio ‘El Alargue’.



“Santiago Giordana entra en departamento médico. Tiene una molestia, un golpe en el empeine. Seguro no estará el domingo. Danovis Banguero seguro tampoco no va a estar contra Bucaramanga”, mencionó Alberto Gamero.

​De esta manera, el argentino se convierte en una baja más para el cuadro embajador y el técnico deberá volver a emplear otro modulo táctico para visitar a Bucaramanga, en el que seguramente Leonardo Castro será quien lidere el ataque como único hombre en punta.