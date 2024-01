Danovis reabrió la polémica: ‘Si llego a pisar a Enamorado, me echan’

Millonarios se llevó este miércoles la Superliga Betplay ante Junior por un global por 2-1 gracias a los goles de Santiago Giordana y Leonardo Castro, delanteros que pudieron remontar la serie para el Embajador.



No obstante, durante el juego se presentó una acción bastante polémica cuando José Enamorado cometió una dura falta sobre David Macalister Silva. El árbitro Wilmar Roldán revisó la acción en el VAR y aunque todo apuntaba a roja directa, los jueces decidieron colocarle amarilla al futbolista de Junior.



Pues bien, este jueves, el lateral de Millonarios, Danovis Banguero habló sobre el tema y se refirió a la polémica acción del juego.



Si bien, el defensor afirmó que no hay ninguna mala intención en la jugada si hubo una imprudencia importante e incluso aseguró que si él hubiera cometido la infracción hubiera sido roja.



“Uno en el momento ve la jugada y todos concordamos en que fue sin culpa, pero la gravedad cada quien la va a interpretar diferente. A favor de Junior dio para amarilla nada más. Igualmente, nosotros estamos tratando de implementar una política de respetar y darle agilidad a las decisiones del árbitro. Ahora bien, esperamos que no se aprovechen de eso”, comentó de entrada en diálogo con Caracol Radio.



“Todo es de interpretación. Pueda que para nosotros sea roja, pero el árbitro dijo amarilla, listo pasemos la página y vamos a jugar. Pero no se aprovechen de eso, diciendo que si no peleamos era porque se le dio la razón. Cada quien tiene su intención y Enamorado es un jugador que no tenía la intención de irle a pegar a alguien, por ahí fue una imprudencia que no ameritaba para una roja directa, pero indudablemente fue fuerte… Es como lo que pasó en Barranquilla con el primer penal a Walmer (Pacheco), quedó a interpretación. El VAR te avisa si quieres revisarlo, pero la decisión final es del árbitro central”, agregó.



Luego, dijo que si hubiera sido al revés habría sido roja: “En el camerino decíamos con Macalister: ‘Menos mal fue Enamorado, que es peso pluma’. Yo meto el mismo pisón y puedo lesionar al compañero. No es la intención de lesionarlo, pero el peso mío es diferente. Menos mal fue Enamorado y no dio para más. Si yo o Didier Moreno tenemos la misma situación, probablemente es una lesión más grave… El ‘sin culpa’ no vale, pero si es al revés esa jugada y piso sin culpa a Enamorado, me echan. Creo que fue por el espectáculo, para que no se dañara”.



Por su parte, habló del haber conseguido su primer título en apenas unas semanas con el club: “Me han recibido bien, estoy contento… Este título es de los muchachos porque yo acabo de llegar, recién estoy empalmando. Se me da la posibilidad de salir campeón, entonces agradecido con los directivos porque me dieron la oportunidad de llegar, el profe, los compañeros porque con su recibimiento y la facilidad de que me han aceptado, he podido aportar de a poco”.



Finalmente, se refirió a su lesión sufrida durante el primer tiempo de la final de vuelta de la Superliga: “No sé nada de mi lesión. Sentí una molestia en el cuádriceps, en la parte de arriba. Me limitaba el movimiento en la pierna derecha. Acá todos estamos para aportar y si hay un compañero que está al 100 por ciento en el banco y motivado para jugar, debes dar un paso al costado. Hay que esperar los estudios para saber si es grave o es de reposo, pero la molestia está”.