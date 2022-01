Esteban Ruiz habló de su futuro ¿Seguirá en Millonarios?

Esteban Ruiz recibió toda la confianza de Alberto Gamero en el remate del 2021, siendo el portero titular de Millonarios, dado el nivel que mostraron Juan Moreno y Christian Vargas. El guardameta llegó sin mucho rodaje, por lo que fue criticado. En estos momentos, el portero está sin equipo, teniendo en cuenta que terminó contrato con los azules en diciembre del año pasado.

Ruiz habló con el programa de El Vbar, acerca de la finalización del vínculo con el cuadro azul “El 23 de diciembre se terminó el contrato con Millonarios. Ahora estoy esperando a mi representante, para saber qué decisión toman allá. La verdad espero seguir jugando, gracias a Millonarios que me dio la oportunidad de hacer lo que me gusta, jugar y competir. De darle a conocer a la gente quién es Esteban Ruiz, volver a salir en el foco. Si no es en Millonarios, hay que buscar en dónde”.



“Aún no sé, he hablado con mi representante. Hay ofertas en el exterior, vamos a ver qué pasa y sucede. Creo que di lo mejor de mí, obviamente es difícil retomar el nivel luego de tanto tiempo sin competir. En lo último estaba retomando ese nivel que tuve en la Selección Sub 23 y me sentí más afianzado en el puesto” agregó sobre las ofertas que puede tener, a la espera de una respuesta por parte de su representante.



Concluyó con el trabajo realizado en Millonarios, agregándole el entendimiento con sus compañeros de posición “Con los compañeros nos la llevábamos bien. Sabíamos que la decisión que tomara el profe era la mejor”.