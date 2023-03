Gamero, a rotar la nómina: tres experimentados aportarían en Liga

Millonarios piensa en Copa Libertadores y Liga BetPlay. Este fin de semana enfrentará al Deportivo Cali, arrancando unas semanas intensas, pues de esta fecha, hasta finales de marzo, el plantel embajador afrontará un total de ocho partidos, entre certamen continental y nacional.



La rotación será necesaria, pues el desgaste y los pocos días de recuperación estarán en contra de los jugadores. Es deber del cuerpo técnico, gestionar cargas y liberarlos, para darle no solo rodaje a los que no han tenido continuidad, sino descanso para los duelos fundamentales.



Gamero en Manizales plantó ese primer acercamiento, una nómina llena de alternativas, juveniles. Once que no tuvieron previamente la chance de jugar juntos, donde mostraron cosas interesantes, pero con las falencias acostumbradas de un equipo en confección.



Ahora, con el reto de Libertadores, donde Millonarios quiere regresar a la fase de grupos de la competición, la prioridad será el certamen, donde contra Atlético Mineiro tendrán la chance para llegar a la otra ronda.



Los más de 30 futbolistas estarán atentos a su oportunidad. En Liga, donde seguramente se verá la nómina alterna, hay la opción de que tres jugadores de mucha experiencia y que en su momento, fueron elementales para Gamero, vayan sumando continuidad, confianza y minutos necesarios, para competirle al onceno de gala.



Ese el caso de Fernando Uribe, Luis Carlos Ruiz y Stiven Vega. El número 20 volvió contra Católica en Libertadores, mostrando que todavía puede aportar mucho, además, de brindarle movilidad y libertad a su compañero de área, si juega con socio en esa zona.



El ‘jefe’, está en su última etapa de recuperación de una molestia muscular y fortalecimiento, luego de una ausencia de casi 10 meses por la rotura de ligamentos que sufrió en abril del 2022. Seguramente podrá aportar equilibrio, en la mitad, ante la inexperiencia de algunos juveniles en este sector.



Por su parte, Ruiz está a la espera de unos exámenes médicos, los cuales determinarán cuál será su paso a seguir, para volver a ser tenido en cuenta. En caso de salir de la mejor manera, el atacante no solo estaría para competir la titular, sino para aportar en una eventual rotación.