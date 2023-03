Cataño escribe el capítulo final con Tolima: perdón y reconciliación

Toda relación merece un buen cierre, uno sin agresiones por la espalda ni escándalos, sino honesto, con agradecimiento y sin rencor. Y eso ha querido hacer Daniel Cataño con Deportes Tolima.

Su salida fue difícil y marcada por las ofensas derivadas de una tontería, un hecho tan del fútbol, como un penalti errado en una final contra Nacional.



"Lo que más me dolió fue que se haya puesto en duda mi profesionalismo, porque mucha gente trató de indicar de que yo me vendí y todo eso, pero nadie sabe lo que hay detrás de lo que nosotros vivimos, lo que estaba en juego y lo que me había tocado pasar a mí y a mi familia después de esa situación", reconoció el jugador.



Pero el tiempo ya pasó, el incidente del Murillo Toro los hizo a todos tocar fondo y es momento de pedir perdón, de perdonar y seguir adelante.



"Con el pasar del tiempo pasaron muchas situaciones, mi venida a Milloanrios y todo, yo no tengo nada contra ellos y siempre voy a estar agradecido con el senador Gabriel Camargo, que en paz descanse, porque me dio la oportunidad de pertenecer al Deportes Tolima y allí conocí personas increíbles. Siempre voy a tener al Tolima en un lugar especial en mi corazón, quiero que sepan que no tengo nada contra ellos y que profesionalmente yo siempre di lo mejor con el Tolima, que haya salido bien o mal, son cosas del futbol", dijo el creativo..



"Espero que si en algún momento me he equivocado, ellos también me disculpen, soy humano, tendré errores, pero me disculpo. Esto es simplemente futbol y detrás de cada jugador y cada persona siempre hay una familia. Lo que paso en la última visita en Ibagué no puede volver a pasar, invitó a la gente con un mensaje de vivir el futbol en paz y de que podamos tener más empatía y amor por las personas. Nadie es perfecto. Que se queden con lo bueno de Daniel Cataño, que yo me quedo con lo bonito del Deportes Tolima y de Ibagué que fueron varios años allá", añadió.

​

La agresión en Ibagué los superó a todos: "Yo estaba en mi espacio, pero estaba de espaldas, hubiera querido reaccionar diferente pero esa fue mi reacción, no trato de justificarla porque no está bien. En ese momento le pasan a uno mil cosa por la cabeza, es un momento difícil. Es un tema que se me salió de las manos. Mi mensaje es que el fútbol se viva en paz, hoy en día nos falta mucho amor y todos tenemos que aportar a eso", concluyó.



Su presente y su futuro es Millonarios, pero se cruzará con Tolima otra vez y volverá a Ibagué y no tiene por qué suponer un conflicto, una guerra tonta... como todas. Cataño pasó la página. Es hora de que Ibagué y todos alrededor también lo hagan.