Millonarios dará descanso a algunos jugadores contra Once Caldas

Millonarios alisa lo que será el duelo contra Once Caldas, donde podría presentar bastantes novedades, más de las habituales, en el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay. Los azules realizaron el penúltimo entrenamiento, antes de viajar a Manizales, el sábado.



Dentro de lo que dejó ver el cuerpo técnico, en la atención a medios, se destacó el trabajo entre dos equipos. Dentro de estos, hubo ciertas rotaciones, para analizar posibles cambios, ante bajas por lesiones o convocatorias a Selección.



Los ausentes, en gran parte de la práctica, fueron Luis Carlos Ruiz, David Silva y Larry Vásquez, que no trabajaron a la par del grupo. En rueda de prensa, Alberto Gamero confirmó que el atacante samario y el capitán no estarían contra Once Caldas.



En ese orden de ideas, el onceno titular, que paró el estratega en la práctica fue: Montero; Perlaza, Cuenú, Vargas, Bertel; García, Pereira; Celis, Cataño, Quiñones; Herazo.



Pese a no ser el confirmado, solo habrían algunos movimientos, especialmente en la pareja de centrales, incluyendo a Llinás y en la mitad de la cancha, en caso de que ingrese Jader Valencia o el mismo Edgar Guerra.



El partido entre Once Caldas y Millonarios está pactado para este domingo 11 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m. en el estadio Palogrande.