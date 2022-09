Gamero nivelará el desgaste: ‘hay que mirar las cargas del equipo’

Millonarios ya dejó atrás la épica clasificación a la final de la Copa BetPlay, tras el desgaste realizado, desde la parte física y mental, para sobreponerse al ataque del Medellín y lograr el cupo a la definición del título.



El camino ahora los llevará a jugar a Once Caldas, en duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay, donde se harían varios cambios en el esquema que enfrentará el duelo, buscando acercarse a la clasificación anticipada, esto dijo el entrenador, acerca del partido y las posibles ausencias.



Cambios ante el desgaste en semifinales de Copa: hoy hicimos CPK (análisis para medir el desgaste físico y muscular) algunos jugadores salieron muy altos. Otros con un rango donde necesitan una recuperación uno o dos días. La idea es que esos jugadores que salen muy altos, no arriesgarlos. He hablado con ellos, la semana de Junior y América, la final de Copa, tendremos partidos seguidos.



Pese a tener días de descanso, la idea es que el equipo no se resienta el domingo. Haremos variantes y le daremos posibilidad a algunos, pero de los que jugaron el miércoles, algunos estarán contra Once Caldas.



Estado de Juan Pablo Vargas: de 1 a 10, es un 3 que pueda jugar. Ha sentido molestias y creo que es lo que defina la resonancia que le harán, lo veo complicado. Debe sentirse tranquilo, hemos hablado con él, lo veo complicado.



Luis Carlos Ruiz y la posibilidad de jugar en Manizales: tiene una molestia en el aductor, seguro no irá. Tenemos que mirar las cargas, ayer no entrenó, hoy tampoco. No viajará. Estamos viendo la carga de los muchachos, los exámenes hechos salieron altos. Estará el 50 y 60% del equipo que jugó en Medellín, otros, irán al banco de suplentes.



Posible alineación: estamos viendo opciones, Vargas entrenó, pero no se sintió al 100% entonces miraremos el entrenamiento del sábado para definir.



Posibilidad de no tener jugadores para la final de Copa por convocatoria de Selección y pedir aplazamiento: eso es algo viable, que se dé. Nosotros no debemos pedirlo, la Dimayor debe hacerlo. Si jugadores de nuestro equipo se van a la Selección, lo más seguro es dar una alternativa al club que presta los futbolistas. No debería pedirse, simplemente se debe hacer.



Es pensar en lo de nosotros, debería hacerse. No sé si nos llamarán a nosotros, vamos a jugar contra Unión o Junior, de pronto les llaman algún jugador y es abrirle la opción que tengan a sus grandes jugadores en esta final.



Planificación contra Once Caldas: es un rival que se analiza desde antes, tiene una estructura de 4-3-3, con un técnico que le gusta la elaboración, buen inicio de juego. La línea de 4 ha jugado bastantes partidos. En la mitad no cambian mucho, pueden añadir a Piedrahita adelante. Tiene a Del Valle, Valdés y Mera. No creo que se salga de la estructura, pueden jugar a espalda de nuestros volantes.



Hay que intentar tapar muchas líneas de pase, que no nos jueguen por la mitad. Les hemos dado ese detalle a los jugadores, la toma de decisiones será importante.



Planificación con Juan Pablo Vargas: no estará contra Junior y América, no creo que alcance a llegar para el 28. Estamos pensando lo mismo con los jugadores colombianos, va a ser un viaje para ellos. Lo más lógico es que corrieran el partido, ojala se pueda dar, pero si se da, son jugadores que determinaremos si entran o no. Para nosotros los técnicos, sea Unión o Junior, queremos jugar con el equipo completo.