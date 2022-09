Millonarios acabó con una mala racha: alternativa de gol

Millonarios ya pasó la página del duelo contra Medellín, donde consiguió el cupo a la gran final de Copa BetPlay. El trámite del compromiso no solo fue una muestra de fútbol, sino de la entrega de los de Gamero.



Contra la adversidad, aprovecharon los momentos de partido y volvieron a retomar la ventaja, luego de un primer tiempo para el olvido.



Curiosamente, los dos goles de los embajadores llegaron en una vía, que en el tiempo reciente, no era común verlos anotar desde el tiro libre.



Y es que el registro de los azules, en los tantos a pelota quieta, no ha sido el mejor en los últimos años. Pasaron un total de 91 partidos, donde Millonarios no lograba anotar un gol de tiro libre.



El tanto más reciente, en esta vía, fue el 29 de diciembre del 2020, cuando Millonarios enfrentó al Cali, en el duelo clasificatorio a la Copa Sudamericana. Juan Camilo Salazar, canterano y exjugador embajador, fue el autor del festejo.



Daniel Ruiz rompió esa racha, pese a que el gol de Silva, nació de una falta, no fue directa.