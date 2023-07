Tranquilidad en Millos con la nómina: así analizan posibles llegadas

Millonarios no se ha movido en el mercado de fichajes. El mismo entrenador Alberto Gamero se ha encargado de despejar rumores, dejando claro que, si les interesan jugadores, pero el contexto es difícil ante la complicación de los contratos que algunos tienen, que entorpece toda operación.



Sin muchas opciones en el mercado, los embajadores tampoco se afanan por ir a buscar jugadores, además, quedó claro que la inversión grande se hará a final de año, cuando se aliste todo para la Copa Libertadores.



En rueda de prensa antes del duelo contra Pereira, el entrenador azul habló sobre chances de refuerzos, descanso para el plantel y de los nombres inscritos para la Liga.



Inscritos para la Liga: ya todos quedan inscritos. Lo que pasa es que tenemos siete jugadores de la Sub 20 y no tenemos torneo internacional, tenemos para inscribir 28 jugadores. Todos quedan a disposición. Lo que he dicho, hoy no voy a traer jugadores solo por traer, tengo un grupo bueno. Si existe la posibilidad de un jugador que nos interese, que esté libre, que venga. Todos los jugadores tienen contrato, son pocos los que no.



En su momento se habló con Falcao, no se pudo. Hemos hablado con otros, pero no se ha podido, pero no hay desespero, confió en el grupo. A la medida que tengamos dificultades, miraremos. Quizás no tengamos un central para jugar en Chicago y seguramente jugará Vega. Tenemos centrales, pero me estoy adelantando a que necesitemos un defensor, pero tenemos a varios.



Les he dicho que, si queremos repetir el título, tenemos que mejorar cosas, con la mentalidad de que el título ya pasó.



Proceso de recuperación ante el poco tiempo de descanso: esperamos que no incida en nada. Siempre pongo este ejemplo, Independiente Del Valle quedó campeón en Ecuador jugando 15 partidos. Peñarol quedó campeón jugando 16 partidos. A nosotros nos tocó jugar 28 partidos para ser campeones.



De pronto se darán cuenta lo que hacemos, cuando no haya jugadores convocados. La única opción que tenemos, en x o y partidos que los jugadores recuperen uno o dos partidos. Giraldo descansó contra Pasto. La otra semana contra Alianza recuperarán algunos, eso es lo que podemos hacer, darles uno o dos días de descanso a quienes tienen más minutos.



Hay futbolistas con 31 partidos y lo que falta. Nos quedan los 20 de la Liga, aspiramos a entrar y serían 26 o si vamos a la final dios mediante serán 28. Queremos pasar de ronda den Copa y poder llegar a la final. Lo que podemos hacer es recuperar de esa forma, Silva en Pasto entró 20 minutos. No solo es descansar e ir a la casa a dormir, hay que descansar cansándose. Eso es lo que haremos, que jueguen poco, vayan al banco o no sumen minutos.



Novedades contra Pereira y ausentes contra Crystal Palace: estamos mirando las semanas, esta fue larga. Podemos usar todo el equipo, contra Pereira van todos los aptos para competir. Llegan Giraldo, Perlaza y Paredes. De resto, será lo mismo. Yo le digo al grupo, son partidos internacionales, así sean amistosos, de mucha responsabilidad. Hemos jugado 44 partidos, más tres amistosos, pero es jugar con River y así, son competitivos.



Los duelos internacionales son importantes, el de Chicago y en España. Llinás no estará contra Crystal Palace, Moreno Paz tampoco por estar convocado a la Selección.