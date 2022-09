Alberto Gamero y los elogios a Andrés Gómez: proyección a futuro

Millonarios mantuvo su buen nivel en Liga y se impuso contra Santa Fe, en una nueva edición del clásico capitalino. El desempeño de los dirigidos por Alberto Gamero llamó la atención, por la forma en que se impusieron a los cardenales.



Estas fueron las declaraciones de Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, luego del clásico 307.



Análisis del partido: sabíamos que teníamos una estructura espejo por parte de ellos, con un hombre adelantado como Mier. En esas estructuras, por momentos, ellos nos presionaban y jugaban hombre a hombre en el medio. Uno de los mediocentros debía igualar a Silva o que retrocedieran para abrir el espacio a Silva detrás de Sánchez.



El funcionamiento de Vásquez y Pereira fue la báscula de salida. Con los dos centrales, saltaban líneas y encontraban el espacio. Fue un duelo donde Santa Fe jugó, intentó y nos llegó. Nosotros lo desciframos con velocidad por los costados, con Gómez y con esos dos goles.



Ajustes tácticos para evitar complicaciones durante el partido: por momentos, Mier se iba a las espaldas, no lo referenciábamos. Pereira y Vásquez iban tras Torres y Sánchez y dejaban el espacio. Cometimos el error de ir a buscar a Mier en la banda, debíamos reforzar el cuadrado defensivo, donde filtraban balones.



Si salía uno, el otro referenciaba a Mier. En el segundo tiempo corregimos y fuimos sólidos.



Trabajo con Carlos Gómez y la influencia de Arnoldo Iguarán: es un muchacho que nosotros, especialmente el cuerpo técnico, lo tratamos como un jugador más. Aquí se mima al jugador, pero con trabajo y dedicación, humildad. Él lo que tiene es eso, es humilde, tranquilo y lo arropamos. Solo no va a ser bueno, no va a triunfar.



Buscamos que sea un jugador de Selección, para Europa. Tiene cosas por aprender, mejorar y escuchar. Va bien y no solo es para Millonarios, es para Colombia.



Análisis del trabajo defensivo: vemos los videos, tenemos muchas cosas buenas y también por mejorar. Siempre pienso que los jugadores evolucionen para jugar bien, si ellos hacen eso, el equipo jugará bien. No es que el equipo este jugando bien o mal, me preocupa más que entiendan lo que hacen en la cancha, por qué lo hacen y dónde lo hacen.