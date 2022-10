Millonarios pecó en generación, preocupa el nivel reciente: análisis

Millonarios no pasa sus mejores días. Las actuaciones recientes no son para encender las alarmas, pero si para replantear, desde la nómina, en qué falla el cuadro embajador. Los ahorros que tienen les permiten estar tranquilos, una victoria los dejará en cuadrangulares. Sin embargo, la derrota contra Equidad mostró una cara pálida de los de Gamero.



Poca generación y pasajes donde la pasividad fue la constante. Sobre el remate, los visitantes buscaron imponer el ritmo, cruzándose con la muralla de los de Alexis García, que supo neutralizar y complicar el desarrollo del partido para Millonarios.



Puntos para analizar y tener en cuenta, en la derrota de los embajadores, que quedaron con 28 unidades en la tabla de posiciones.

Esquemas planteados: en función defensiva, Equidad acomodó la alineación, de tal forma que se llevara, en ocasiones al campo del mano a mano, provocando varios duelos individuales.



Entre los más destacados, el seguimiento de Andrés Correa a Carlos Gómez. Cuando el extremo azul tomaba la pelota, el lateral de Equidad llegaba para hacer referencia, incomodar y evitar que el joven tomara el carril libre.



Ausencia de Larry Vásquez: la baja del volante central ha sido uno de los dolores de cabeza para Millonarios. Su trabajo silencioso, en esa primera línea, sirve en ataque y defensa.



Pese a que Dewar Victoria ha cumplido, se ve la diferencia, específicamente en el entendimiento con Pereira. Durante el partido, Gamero cambió el módulo táctico y jugó con el samario como único mediocampista central, dándole prioridad a la función ofensiva.



Generación de juego: los embajadores tuvieron dos remates al arco y 10 desviados. Muchos hablarían de la no generación de acciones, pero Millonarios envió en múltiples ocasiones la esférica al área rival, sin mayor éxito.



Daniel Cataño fue el más persistente, buscando conectar con sus compañeros y elaborar acciones. Tuvo libertad para moverse por el campo, aportando por la mitad, derecha e izquierda. Pese a no lograr conectar tantos balones con Ruiz, se destaca el ímpetu en cancha.



Referencias personales: no solo fue con Gómez, Silva y Motta tuvieron un duelo constante, si no era el capitán asegurador, llegaba Castro a ese sector, presionando y evitando el avance del juego azul. Luis Carlos Ruiz no tuvo opciones claras, entre los dos centrales llegaban a cerrar los espacios, para que no tuviera alternativa de soltar la pelota a sus compañeros.