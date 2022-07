Millonarios quiere repetir con Abadía los casos Llinás, Vega y Rivaldo

Millonarios confirmó a través de redes sociales que uno de sus canteranos no continuará en el equipo. El delantero Diego Abadía jugará cedido los próximos 12 meses en Fortaleza. Decisión interesante para que el joven futbolista sume minutos de competencia.



Luego de un semestre en el que no jugó ni tres partidos, la directiva optó por prestar a uno de sus canteranos más prometedores. Recordemos que en 2020, Abadía tuvo varias oportunidades en el once titular e incluso le anotó su primer gol como profesional al América de Cali en el Pascual Guerrero.



Ahora le llega la oportunidad de foguearse en segunda división y conseguir experiencia que a futuro le sirva en el cuadro albiazul. Negocio en el que ganan las tres partes: jugador, ‘Millos’ y ‘Forta’.

No es la primera vez que Millonarios decide brindarle a otro equipo del rentado local a uno de sus canteranos. El caso más reciente se dio con Juan Camilo Salazar, quien fue prestado a Águilas Doradas desde mediados del año pasado. Desafortunadamente el jugador optó por finalizar su contrato con el embajador.



Antes de él, hace unos años hubo un convenio con el Valledupar, equipo que actúa en el Torneo BetPlay, para que jóvenes promesas azules fueran allá a sumar minutos. Acuerdo que dejó buenos réditos.



En noviembre del 2017, semanas antes de consagrarse campeón de Liga, la directiva firmó un convenio deportivo con Valledupar que en teóría debió durar tres años. La idea era llevar canteranos pagándoles el sueldo y en contraprestación cada uno debía sumar una determinada cantidad de minutos.



Con todo firmado, al año siguiente llegaron siete futbolistas: Andrés Llinas, Damir Zamora, Stiven Vega, Juan Camilo García, Kevin Salazar (no confundir con el jugador de Equidad), Brayan Blandón y Jorge Rengifo.



Según datos del portal ‘Diario del Cesar’, los que mejor rindieron fueron Vega y Rengifo (cada uno sumó más de mil minutos). Incluso el volante que actualmente es uno de los capitanes de Millos apenas duró seis meses, debido a que Jorge Luis Pinto lo pidió para el segundo semestre del 2018.



Para inicios de 2019 se fueron Llinás, García y el ya mencionado Rengifo; en su lugar llegaron Luis Torres y Nicolás Murcia. Ninguno pudo destacar. A mitad de ese año se unieron Orles Aragón, que venía de sumar minutos en el primer equipo embajador, y Emerson Rivaldo Rodríguez.



En el 2020, cuando restaba todavía un año por cumplir, ambos equipos decidieron por común acuerdo acabar el vínculo. Los malos resultados deportivos del Valledupar y la poca continuidad de los canteranos terminaron siendo los detonantes de todo.



A fin de cuentas, 11 jóvenes llegaron a la capital del Cesar. De ellos, cinco lograron figurar en el primer equipo de Millonarios: Llinás, Vega y Rivaldo se convirtieron en baluartes e incluso se ganaron el llamado a selección nacional, Emerson ya está en el fútbol del exterior (MLS); García es revulsivo de Alberto Gamero en el mediocampo y Rengifo inició bien, pero recientemente ha decaído en su nivel y por eso no ha vuelto a ser tenido en cuenta.



Así las cosas, Abadía espera repetir la misma historia. Es el momento para demostrar su valía, sumar todos los minutos posibles, anotar goles, llenarse de confianza y en un año regresar al club con la posibilidad de aportar.