Nueva chance para ‘Juanito’: así le fue desde que perdió titularidad

Nueva oportunidad para Juan Moreno en Millonarios. El canterano volverá al pórtico embajador, por lo menos mientras se define la gravedad de la lesión y el tiempo de incapacidad que tendrá Christian Vargas.



Vale recordar que el golero pereirano sufrió una molestia física que le impidió terminar con normalidad el partido del sábado pasado en Deportivo Cali y el azul capitalino.

El lunes festivo se conoció que Vargas presente un problema en el isquiotibial de la pierna derecha. A lo largo de la semana se le harán más exámenes, pero por lo pronto no jugaría los dos partidos que se avecinan.



Lo anterior significa que ‘Juanito’, en principio, recuperaría algo de la continuidad que le permitió brillar a finales del 2020. Así pues diría presente el próximo miércoles frente a Alianza Petrolera (Copa BetPlay) y el sábado siguiente frente al Medellín (Liga BetPlay).



El arquero de 22 años es una de las grandes joyas de la cantera y en dicho sentido es bueno que retome actividad. Debutó en El Campín ni más ni menos que contra Atlético Nacional (31 de octubre del 2020) y ese año terminó siendo titular indiscutido, incluso por encima del criticado Vargas.

​

Desafortunadamente para él, su rendimiento a comienzos del 2021 no fue tan bueno. Tuvo errores que costaron puntos contra clásicos rivales y Alberto Gamero optó por mandarlo al banco. Desde entonces (3 de abril), allí se mantiene regularmente.



En ese tiempo, Moreno ha tenido contadas participaciones: los 15 minutos frente al Cali, los 90 de Copa contra Alianza y 66 minutos, incluida la tanda de penaltis, en los dos partidos de Florida Cup. 171 minutos en total durante cuatro meses, muy poco.



Ahora bien, su balance no ha sido del todo bueno. También hay que decirlo.



En partidos oficiales, estuvo regular: frente al azucarero ingresó e instantes después recibió el gol de Preciado, contra los petroleros recibió un gol en el que pudo hacer más.



En los amistosos en USA, normal: ingresó al 68' contra Nacional (no recibió gol) y frente al Everton jugó la segunda parte, recibió un gol y en la tanda no atajó alguno de los 11 que enfrentó y erró el que pateó.

​

Con todo lo anterior sobre la mesa, esta eventualidad es el momento perfecto para que ‘Juanito’ vuelva a mostrar las condiciones que lo llevaron al microciclo de Selección Colombia y lucharle firmemente el cupo a Vargas.